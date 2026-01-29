El Gobierno logra refinanciar deuda y evita emisión de pesos

El Ministerio de Economía ha conseguido un éxito significativo en la reciente licitación, logrando refinanciar el 124% de los vencimientos de deuda, una operación que alcanzó casi $9 billones y se realizó sin aumentar la cantidad de pesos en el mercado.

Este avance se logró en una licitación donde se adjudicaron más de $10 billones, estableciendo tasas de interés que rondan el 3% mensual para los títulos con vencimiento en marzo. Esta maniobra ha sido interpretada como una fuerte señal de disciplina fiscal y financiera del gobierno.

Números Clave de la Licitación

La Secretaría de Finanzas comunicó que se recibieron ofertas por un total de $11,17 billones, permitiendo al Palacio de Hacienda renovar la totalidad de los compromisos que vencían. Este rollover del 124,20% evitó la inyección de pesos en un contexto de liquidez, sinalando una gestión adecuada en tiempos desafiantes.

Tasas de Interés y Tipos de Instrumentos Ofrecidos

Durante la subasta, el gobierno estableció tasas de interés de hasta el 2,99% para las Lecap con vencimiento en marzo de 2026. Por su parte, los títulos ajustables por CER registraron rendimientos de hasta el 8,75% para los que vencen en junio de 2028, y los instrumentos vinculados al dólar presentaron una tasa del 6,02%.

Análisis del Mercado

Analistas como Lucio Garay Mendez destacaron que el rendimiento obtenido no sorprendió, dado que en licitaciones anteriores ya se habían ofrecido condiciones favorables. Desde Romano Group, resaltaron la eficiencia en la renovación de los vencimientos, con un 48% del financiamiento obtenido proveniente de títulos de corto plazo.

Implicaciones para la Liquidez del Sistema

Nicolás Cappella de Invertir en Bolsa (IEB) señaló que, aunque la tasa de fondeo fue menor a la anterior, esto podría generar un monitoreo necesario ante posibles aumentos en las tasas de caución la próxima semana, al absorber pesos del mercado de forma significativa.

Variedad en las Opciones Financieras

La cartera económica del gobierno ofreció una amplia gama de opciones a los inversores, incluyendo letras de capitalización y bonos ajustados por inflación. Estas alternativas buscan diversificar los perfiles de vencimiento del Estado nacional y ofrecer mayor flexibilidad a los tenedores de deuda.

Compromisos Externos y Evolución de Depósitos

En el ámbito internacional, el Tesoro se prepara para afrontar un pago de USD 824 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) el 1º de febrero, en medio de un descenso de los depósitos en dólares del Banco Central, que cayeron de USD 324 millones a USD 164 millones. Este movimiento es observado por analistas como posible indicativo de pagos a organismos internacionales.