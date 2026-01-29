Bruce Willis vive con demencia, pero aún reconoce a su familia

La verdad sobre la condición de Bruce Willis: Emma Heming comparte detalles conmovedores

Emma Heming Willis, esposa del famoso actor, revela en un reciente podcast la dura realidad que enfrenta su esposo, quien no es consciente de su diagnóstico de demencia.

En el podcast Conversations With Cam, Emma, casada con Bruce Willis desde 2009, compartió cómo su esposo, a los 70 años, aún no entiende la gravedad de su estado de salud. Conmovida, expone las particularidades de la demencia frontotemporal que padece el reconocido actor.

La complejidad de la demencia: una mirada desde dentro

Emma destacó un fenómeno conocido como anosognosia, que afecta la percepción de las personas sobre su propia condición. “Esto no es negación, sino una reacción del cerebro que ya no puede identificar lo que le sucede. En este caso, Bruce nunca asoció sus síntomas con la enfermedad”, explicó. “Es curioso y, a la vez, doloroso, pero también un alivio que él no sea consciente de su situación”, añadió.

La conexión de Bruce con su familia

A pesar de las dificultades, Bruce aún reconoce a sus seres queridos. La pareja comparte dos hijas, de 11 y 13 años. “Él sigue presente de una forma especial. A pesar de que su comunicación ha cambiado, nuestro vínculo permanece significativo”, dijo Emma.

El camino de la salud de Bruce

El actor, conocido por su papel en Duro de matar, recibió inicialmente un diagnóstico de afasia en febrero de 2022. Esta condición, que afecta la capacidad de hablar y comprender, evolucionó hacia una demencia frontotemporal, complicando aún más su vida diaria.

Emma: un pilar de fortaleza y apoyo

La esposa de Willis, quien ha enfrentado esta batalla con valentía, recibe el apoyo incondicional de Demi Moore, exesposa del actor. En una reciente entrevista, Moore expresó su admiración por la dedicación de Emma en este momento difícil, destacando su valentía y compromiso.

