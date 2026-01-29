Criptomonedas: Cotizaciones del 28 de enero en Argentina

Los argentinos están atentos a cómo fluctúan las criptomonedas respecto al dólar y su efecto sobre el peso. En este entorno de alta inestabilidad financiera, la búsqueda de refugios para los ahorros se vuelve crucial.

¿Cuál es el valor de Bitcoin hoy?

Precio en dólares: US$ 89.066,00

Precio en pesos: $ 134.635.383

Cotización de criptomonedas, miércoles 28 de enero

Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, se posiciona como un sistema de pago global y una reserva de valor digital, eliminando la necesidad de intermediarios.

Precio de Ethereum en el día actual

Precio en dólares: US$ 3.010,66

Precio en pesos: $ 4.544.839

Ethereum, una plataforma revolucionaria, facilita la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps). Su criptomoneda nativa, Ether (ETH), es clave en el ecosistema de finanzas descentralizadas.

Valor actual de Binance Coin

Precio en dólares: US$ 685,20

Precio en pesos: $ 1.032.191

Binance Coin (BNB) es el token central del ecosistema de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Este token se utiliza para pagar comisiones y participar en diversos servicios financieros dentro de su red.