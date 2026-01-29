Nifty 50 de India Comienza a Caer en la Apertura del Mercado

El índice Nifty 50 comienza el jueves 29 de enero con leves caídas que rompen una racha de ganancias, pero aún muestra un crecimiento significativo en el último año.

El Nifty 50 inicia la jornada con una caída del 0,27%, registrando 25.275,40 puntos en la apertura del mercado. Esta disminución interrumpe la tendencia positiva observada en los últimos días, evidenciando la volatilidad constante que caracteriza a los mercados en este 2023.

Un Vista General del Rendimiento Semanal

A pesar de la caída en la sesión actual, el Nifty 50 ha acumulado un 0,47% de aumento en los últimos siete días. Esta tendencia resalta su resiliencia, posicionándolo aún un 9,16% por encima de su nivel un año atrás.

Datos Clave de la Cotización

En cuanto a las cifras anuales, el Nifty 50 se encuentra 4% por debajo de su máximo del año, que alcanzó los 26.328,55 puntos, y 0,91% por encima de su mínimo, establecido en 25.048,65 puntos. Estas cifras indican un año lleno de altibajos, donde cada sesión presenta nuevos desafíos para inversores y analistas.