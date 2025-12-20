Bancos lanzarán dólar cripto, revela destacado exchange

En un panorama financiero en constante evolución, la adopción de productos basados en stablecoins se vuelve crucial para que los bancos en América Latina atraigan y fidelicen a los usuarios nativos digitales.

Según Ben Reid, líder de Stablecoins en Bitso, el cambio en la percepción del sector bancario hacia las criptomonedas está transformando el acceso y la democratización de los servicios financieros.

Las Stablecoins: Un Cambio de Juego en la Banca Tradicional

El último año ha visto un notable crecimiento en el mercado de stablecoins, superando el 50% de aumento en su capitalización, alzándose de poco más de USD 200.000 millones a más de USD 308.000 millones, de acuerdo con datos de Defillama.

Este auge se debe, en gran parte, a la incorporación de estos activos en el sistema financiero global, impulsada por bancos, fintechs y otras entidades financieras en diversas regiones.

Las instituciones bancarias están dejando atrás su tradicional escepticismo hacia las criptomonedas, adoptando estrategias para explorar y desarrollar productos relacionados con las stablecoins.

Entidades como Société Générale y BBVA ya han iniciado proyectos para lanzar sus propias stablecoins, mientras que gigantes como Bank of America y Caixabank están llevando a cabo pruebas piloto.

Reid acoge este giro de la banca tradicional, afirmando que el ecosistema de activos digitales tiene mucho que ofrecer. Según él, estos nuevos modelos no solo coexistirán con sistemas existentes, sino que también los complementarán, aumentando su eficiencia.

Factores que Impulsan la Adopción

Reid atribuye el creciente interés de los bancos hacia las stablecoins a una combinación de incentivos regulatorios y la creciente demanda de los consumidores. La reciente aprobación de la Ley GENIUS en EE. UU. ha generado un claro impulso competitivo entre bancos de todo el mundo.

Además, los consumidores están exigiendo acceso a estos instrumentos financieros, lo que está acelerando su incorporación en diversas ofertas bancarias, incluso en regiones que inicialmente fueran cautelosas.

Desafíos en América Latina para la Implementación de Stablecoins

A pesar de este crecimiento, Reid identifica tres desafíos clave que enfrentan las entidades en América Latina: la necesidad de robustecer la protección contra fraudes, el heterogéneo panorama regulatorio de la región y el impacto de la dolarización, que podría desestabilizar la soberanía financiera.

El BCRA y su Estrategia para Incorporar Criptomonedas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está considerando permitir que los bancos ofrezcan criptomonedas, un servicio que ya fue ensayado por Galicia y otras entidades en 2022. Con la regulación en revisión, se espera que este servicio vuelva a estar disponible en los próximos meses.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ha enfatizado que cualquier operación con cripto se considera un movimiento cambiario, lo que complica su implementación en el contexto actual.

Sin embargo, con la reciente estabilidad cambiaria y el regreso de Argentina a los mercados de deuda, hay esperanzas de que las instituciones financieras se preparen para ofrecer criptomonedas en sus servicios. Expertos en el sector afirman que muchos bancos ya están reclutando talento especializado en criptoactivos.

Mientras tanto, empresas emergentes y exchanges locales están preparándose para entrar en el mercado, cada vez más competitivo, lo que sugiere un futuro dinámico y desafiante para la banca y las criptomonedas en Argentina.