El Presidente se une a la cumbre del Mercosur tras la emblemática ‘foto familiar’ en las Cataratas

A pesar de la salida de Shell de un proyecto clave, Vaca Muerta sigue en ascenso. Recientes alianzas comerciales subrayan la robustez de esta región en el sector energético.

La actividad en Vaca Muerta no solo se mantiene, sino que experimenta un crecimiento notable con la llegada de nuevas empresas petroleras. Continental Resources, uno de los gigantes independientes de Estados Unidos, ha adquirido el 90% del yacimiento Los Toldos II Oeste, lo que marca un hito importante en la atracción de inversiones extranjeras.

Alianzas Estratégicas en el Sector Energético

El panorama se completa con la reciente firma de un contrato histórico de exportación de crudo entre YPF, Vista, Shell y Equinor, en colaboración con ENAP de Chile. Este acuerdo, que prevé la entrega de 70.000 barriles diarios hasta 2033, resalta la competitividad del shale oil neuquino en mercados internacionales. Según expertos como Daniel Dreizzen de Aleph Energy, esto valida la calidad del recurso y su potencial en la industria energética global.

El Futuro de Vaca Muerta: Oportunidades y Desafíos

A medida que nuevos actores ingresan al mercado, surgen oportunidades para el desarrollo sostenible de la región. Sin embargo, el sector también enfrentará el reto de adaptarse a un entorno económico volátil y la necesidad de mantener prácticas responsables con el medio ambiente.

Impacto en la Economía Local

La expansión de Vaca Muerta tiene un efecto directo en la creación de empleos y el impulso de la economía local. Las comunidades cercanas se benefician de mayores oportunidades laborales y actividad económica, consolidando su papel como un punto neurálgico en la industria energética argentina.