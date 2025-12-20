Bancos advierten sobre el riesgo de un ‘corralito digital’

El debate en el Senado sobre la Ley de Modernización Laboral ha encendido la alarma entre las entidades bancarias, que advierten sobre los peligros de permitir el pago de sueldos a través de billeteras virtuales. ¿Qué implica esto para los trabajadores y la economía del país?

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) ha expresado su contundente oposición a la reforma del Artículo 35 de la ley, que permitiría a los trabajadores formales cobrar sus salarios en billeteras virtuales. Según la entidad, este cambio generaría un impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero argentino.

Advertencias de Seguridad en el Sistema Financiero

Marcelo Mazzón, presidente de ABAPPRA, alertó en un plenario del Senado sobre la pérdida de seguridad que traería esta medida. Criticó la propuesta, advirtiendo que podría dar lugar a un «corralito digital», donde una retirada masiva de fondos de billeteras virtuales provocaría dificultades en el sistema de pagos.

La Estructura Actual de Cuentas Sueldo

Las cuentas sueldo de los bancos son totalmente gratuitas y están respaldadas por seguros de depósito, lo que no ocurre con las billeteras digitales. Mazzón enfatizó que estas últimas carecen de la seguridad y confianza inherentes al sistema bancario tradicional.

Un Potencial Colapso Financiero

El directivo expuso que las cuentas sueldo son esenciales para la financiación de créditos en inversión y producción. La canalización de estos fondos hacia billeteras virtuales afectaría gravemente la capacidad de los bancos de ofrecer apoyo económico, llevando a un riesgo inminente desde el punto de vista financiero.

Impacto en el Acceso al Efectivo

Mazzón también destacó el compromiso de los bancos públicos en asegurar el acceso al efectivo en áreas remotas del país. Si los depósitos se trasladan a billeteras digitales, será inviable mantener la disponibilidad de efectivo en comunidades aisladas.

La Respuesta de la Cámara Argentina Fintech

La Cámara Argentina Fintech ha defendido el uso de billeteras virtuales, argumentando que el enfoque de los bancos tradicionales busca mantener un control monopolístico sobre el mercado. La cámara destaca que las billeteras digitales están reguladas y supervisadas por el Banco Central, asegurando la protección de los fondos de los usuarios.

Las estadísticas indican que más de 40 millones de cuentas virtuales están operativas, atrayendo a aquellos que buscan rendimientos sobre sus depósitos, en contraste con las cuentas sueldo que no generan intereses. «Si millones de argentinos ya eligen billeteras digitales, ¿por qué se les negaría esta opción desde el inicio?» plantearon desde la cámara.

El Futuro de las Relaciones Financieras en Argentina

Con aproximadamente 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central, la modificación legislativa podría abrir la competencia por más de 10 millones de cuentas sueldo. La discusión continúa, y las implicaciones para el ecosistema financiero argentino son profundas.