Marcos Torres da inicio a la temporada de verano en Alta Gracia con Indio Rojas y Los Herrera

El intendente Marcos Torres celebró la llegada del verano con un evento lleno de música y arte, donde se anunciaron emocionantes actividades para disfrutar en Alta Gracia, Córdoba.

El pasado viernes, el intendente Marcos Torres dio inicio a la temporada de festivales de verano 2025-2026 en Alta Gracia, un destino turístico que promete diversión y cultura. Durante la presentación, se destacó la 37ª edición del Encuentro Anual de Colectividades, que tendrá lugar del 4 al 8 de febrero, trayendo consigo más de 25 carpas gastronómicas y una variada oferta cultural que celebra la diversidad internacional.

Artistas Estelares en la Escena

El festival contará con la presencia de destacados artistas, como Lucio Rojas, Magui Olave, Los 4 de Córdoba y Los Herrera. Además, se presentarán ballets que aportarán color y folclore a este encuentro, enriqueciendo el ambiente festivo de la ciudad.

Torres subrayó la propuesta de la temporada: “Alta Gracia busca ofrecer diversión para todos los gustos, todos los días, de forma gratuita. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso por promover la cultura”.

Festival Mionca: Un Anticipo Prometedor

Durante el evento también se anticipó el esperado Festival Mionca, que se celebrará en el Parque del Sierras Hotel. Este festival reunirá más de 40 food trucks y una programación con artistas exclusivamente de Córdoba, como Los Mentidores, Hipnótica y Sur Kamikaze.

Actividades Gratuitas para Todos

Además de sus festivales insignia, Alta Gracia presentará una agenda repleta de actividades gratuitas durante todo el verano, que incluirá cine infantil, circo, teatro y música en vivo en espacios públicos. También regresan los tradicionales Peñazo en la Costanera y las Intervenciones Urbanas, que combinan entretenimiento con promociones en comercios locales, fomentando el movimiento gastronómico de la región.

El evento de lanzamiento fue acompañado por el viceintendente Jorge De Nápoli, el presidente del Encuentro Anual de Colectividades Iván Poletta, y otros referentes del ámbito artístico, reafirmando la importancia de celebrar la cultura popular en Alta Gracia.

Alta Gracia se prepara para un verano vibrante, lleno de actividades para disfrutar en comunidad.