Banda de ladrones perfora bóveda bancaria en Alemania y roba millones de cajas de seguridad.

Un audaz atraco en plena época festiva ha despojado a un banco en Gelsenkirchen de una suma que podría alcanzar hasta los 90 millones de euros. ¿Cómo ocurrió esta increíble hazaña?

El asalto se llevó a cabo en la madrugada del lunes, cuando delincuentes lograron perforar la pared del sótano de la caja fuerte del banco Sparkasse, según informaron las autoridades locales. Aproximadamente 2,700 clientes se ven afectados por esta sorprendente historia que podría posicionarse como uno de los robos más significativos en la historia de Alemania.

Detalles del atraco en el banco de Gelsenkirchen

El portavoz policial, Thomas Nowaczyk, destacó que la cantidad hurtada oscila entre 10 y 90 millones de euros. Mientras los habitantes de la zona se encontraban en un periodo de descanso por las festividades, los ladrones optaron por actuar con audacia, eligiendo un momento propicio para su plan.

La escena del crimen

La situación se puso tensa cuando un sistema de alarma de incendios activó a las fuerzas de seguridad en el banco antes de las 4 de la mañana. A su llegada, los agentes encontraron un acceso a la caja fuerte que había sido cuidadosamente perforado y evidencias de un desorden considerable. Todo indica que se utilizó una gran perforadora para abrirse paso hacia el tesoro interno del banco.

Testigos y evidencias

Testigos en el área reportaron haber visto a varios hombres con bolsas grandes en un garaje cercano durante el fin de semana, lo que sugiere una planificación meticulosa por parte de los involucrados. Además, la policía obtuvo material de cámaras de seguridad que muestra a personas enmascaradas en un vehículo sustraído, lo que suma más piezas al rompecabezas del caso.

Reacciones de la comunidad

A pesar del despliegue policial, el banco permaneció cerrado el martes, lo que generó una gran aglomeración de aproximadamente 200 personas que buscaban recuperar sus pertenencias. La situación ha causado una gran inquietud entre los ciudadanos de Gelsenkirchen, situada a 192 kilómetros al noroeste de Frankfurt, el corazón financiero de Alemania y Europa.