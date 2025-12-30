Resultados del sorteo de Chontico Día – 30 de diciembre

La Lotería del Chontico Día se convierte en el centro de atención en Colombia, ofreciendo la oportunidad a los jugadores de cambiar su suerte con cada sorteo. Con una rica tradición y múltiples formas de ganar, el interés en este juego crece día tras día.

La Lotería del Chontico Día se ha consolidado como una de las favoritas en el sur de Colombia, destacándose por su accesibilidad y la variedad de modalidades que ofrece. Los sorteos tienen lugar de lunes a domingo a las 13:00 horas, permitiendo a jugadores de diversas localidades participar con facilidad.

Resultados del Sorteo del 30 de diciembre

El sorteo más reciente tuvo lugar el 30 de diciembre. Si tienes un billete, es fundamental guardarlo en un lugar seguro, ya que es tu única prueba para reclamar cualquier premio obtenido.

Números sorteados del 30 de diciembre de 2025. Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Números Ganadores

Número ganador: 2777

Quinta: 6

Cómo Jugar al Chontico Día

La participación es muy sencilla; los jugadores pueden comprar su billete a través de distribuidores autorizados. Al realizar la compra, eligen una serie de cuatro cifras, ya sea seleccionadas por ellos mismos o de manera aleatoria mediante una máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola, y es crucial el orden en que se presentan, ya que determinará al ganador.

Premios y Recompensas

Los premios dependen de la cantidad de aciertos y el monto apostado. Cuanto más se acerquen los números jugados a los extraídos, mayor será la recompensa. Aquí un vistazo a los premios:

Cuatro aciertos: 4,500 veces lo apostado.

Tres aciertos: 400 veces lo apostado.

Dos aciertos: 50 veces lo apostado.

Un acierto: 5 veces lo apostado.

Tendencias en los Resultados

Según estadísticas recientes, ciertos números han demostrado ser más exitosos en las loterías Chontico, tanto en modalidad de Día como de Noche. Algunos de estos números ganadores incluyen combinaciones como 287, 281, y 276, que han aparecido repetidamente.

Para el Chontico Día, cifras como 3299 y 5107 han sido bien recibidas, mientras que en Chontico Noche se destacan números como 9305 y 1503. Aunque estas tendencias pueden ofrecer una guía, no garantizan resultados futuros; siempre se recomienda jugar con responsabilidad.