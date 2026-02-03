Banfield y Estudiantes de Río Cuarto empatan en un crucial choque por la salvación

En el estadio Florencio Sola, Banfield se mide contra Estudiantes de Río Cuarto en busca de su primera victoria del año. Un duelo apasionante que promete emoción desde el comienzo.

Banfield se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, un partido que será arbitrado por Sebastián Zunino y se podrá ver en TNT Sports.

Un Inicio Prometedor con Desafíos para Banfield

El Taladro comenzó el encuentro buscando dominar el juego. Sin embargo, tras desaprovechar un tiro libre, el equipo cordobés encontró la oportunidad de dar el golpe primero. A los 14 minutos, Tomas González realizó un remate que, tras golpear el palo, fue capitalizado por Martín Garnerone para abrir el marcador.

Reacción Positiva en la Segunda Mitad

En la segunda mitad, Banfield mostró su fortaleza y empató a los 57 minutos. Mauro Méndez asistió a Lautaro Gómez, quien definió con precisión y logró igualar el encuentro.

Un Encuentro de Necesidades

Ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar de a tres. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, busca su primera victoria después de un empate con Huracán y una derrota ante Sarmiento. Por su parte, los visitantes, guiados por Iván Delfino, buscan mejorar su rendimiento tras un empate sin goles ante Argentinos Juniors y una caída ante Tigre.

Formaciones Confirmadas

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryán, Nicolás Colazo, Santiago Esquivel, Santiago López García; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Siro Rosane, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Garnerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

Detalles del Encuentro

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Daniel Edgardo Zamora

Hora: 19:00

TV: TNT Sports

Otros Partidos de la Tercera Fecha

En otros encuentros destacados, Lanús se enfrenta a Instituto, mientras que Independiente Rivadavia recibe a Sarmiento en Mendoza. Ambos partidos también se jugarán esta noche con importantes implicaciones en la tabla de posiciones.