California avanza en la erradicación de ciervos mula de la isla

La reciente decisión de erradicar a la manada de ciervos mula en la isla Santa Catalina ha generado una intensa controversia entre los residentes locales y la Catalina Island Conservancy, que defiende esta drástica medida por razones ambientales.

Las autoridades de vida silvestre de California han dado luz verde al plan que busca eliminar a aproximadamente 1,800 ciervos mula de la isla, una medida que ha sido objeto de fuertes críticas de los habitantes locales que consideran a estos animales un símbolo de su entorno.

La Controversia en Torno a la Eradicación

Esta disputa tiene como eje principal la visión de la Catalina Island Conservancy, una organización que gestiona el 88% del territorio insular. La organización sostiene que los ciervos no son nativos y amenazan la biodiversidad local, la calidad del agua y la resiliencia ante incendios forestales.

Detalles del Plan de Exterminio

Según el permiso emitido por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, las eliminaciones se llevarán a cabo durante un periodo de cinco años a través de cazadores contratados que utilizarán cebos. En zonas fuera de Avalon, la única ciudad incorporada de la isla, los cazadores podrán operar durante la noche y usar helicópteros y drones para localizar a los ciervos. También se contempla la posibilidad de capturar ciervos y esterilizarlos para luego liberarlos.

Reacciones de la Comunidad Local

A pesar de las justificaciones ambientales, muchos isleños critican estos métodos como inhumanos. Una petición en línea para detener la caza de ciervos ya ha acumulado cerca de 23,000 firmas. “Los ciervos mula han sido parte del paisaje de Catalina durante casi un siglo, y su presencia forma parte de la identidad de la isla”, expresó la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, al dirigirse a las autoridades de vida silvestre.

Impacto Ecológico del Exterminio

La Catalina Island Conservancy planea replantar flora nativa mientras se procede con la erradicación de los ciervos. Aseguran que la continua presencia de estos mamíferos no nativos impide la recuperación de la vegetación autóctona, lo cual es vital para la conservación de especies amenazadas como el zorro de Catalina y el vireo de Hutton.

El Futuro de la Isla

El enfoque de la conservancia se centra en restaurar el hábitat natural de la isla, pendiente de la influencia negativa que genera la sobrepoblación de ciervos. La situación se torna crítica, ya que el desequilibrio ecológico actual ha dado paso a un crecimiento descontrolado de gramíneas invasoras, afectando gravemente la vegetación nativa.

La controversia en torno al exterminio de los ciervos mula destaca la complejidad de la conservación y el delicado equilibrio entre la intervención humana y la preservación de la biodiversidad local.