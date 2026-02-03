Sustentabilidad en la Feria de Turismo de Madrid: ¿Un dilema inevitable?

Hoteles Sustentables: La Nueva Era de la Responsabilidad Ambiental

La industria hotelera en Argentina se mueve hacia un futuro más responsable, donde el compromiso ambiental va más allá del reciclaje. Descubre cómo los hoteles están reinventando su identidad para convertirse en verdaderos aliados del entorno.

Más que un Título: La Transformación hacia la Sustentabilidad

Muchos hoteles se autodenominan «verdes» al implementar acciones como reciclar papel, promover la reutilización de toallas y donar mobiliario obsoleto. Sin embargo, en el mundo actual, se hace necesario evolucionar hacia una conciencia integral de sustentabilidad. Esto no se limita a medidas aisladas, sino a adoptar un enfoque más profundo y responsable.

Los Pilares de la Sustentabilidad en la Hotelería

Siguiendo las directrices de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ser sustentable implica considerar el impacto presente y futuro en tres ejes claves:

Eje Ambiental

La sustentabilidad inicial no significa solo «no contaminar», sino que implica un respeto activo por el medio ambiente, abarcando el paisaje, la flora y la fauna del destino.

Eje Social

Un hotel debe integrarse a su entorno. Es clave valorar la cultura local, establecer relaciones con proveedores de la zona y fomentar la capacitación del talento local.

Eje Económico

La sustentabilidad se traduce en rentabilidad. Al optimizar recursos como luz, agua y gas, los hoteles no solo protegen el medio ambiente, sino que también logran una gestión más inteligente de sus costos operativos.

Nuevas Tendencias en el Turismo

Durante la última edición de Fitur en Madrid, se reafirmó la urgencia de adoptar un turismo responsable. Un estudio de Wyndham Hotels & Resorts revela que el 78% de los huéspedes prefiere alojarse en establecimientos certificados. Aquí están dos tendencias destacadas:

Respeturismo

Este concepto define un turismo que respeta y se integra con el ecosistema local, evitando la invasión y potenciando la autenticidad del destino.

IA Agéntica

La Inteligencia Artificial ha evolucionado a un cerebro operativo que optimiza la gestión en tiempo real. Desde predecir la capacidad de carga hasta ajustar automáticamente el clima y la energía de un hotel, la tecnología se convierte en aliada para decisiones acertadas basadas en datos.

La Iniciativa de Howard Johnson y Days Inn

A medida que el sector analiza cómo abordar la sostenibilidad, Howard Johnson y Days Inn ya están implementando acciones concretas. La sustentabilidad forma parte de su estructura organizacional, lo que les permite avanzar hacia una certificación internacional Wyndham Green.

En los últimos meses, han sumado cinco hoteles a su lista de certificados, alcanzando cerca del 80% de su cadena con este reconocimiento. Su meta es ambiciosa: lograr el 100% de certificación en el próximo año. Esto refleja un compromiso colectivo que abarca desde directivos hasta colaboradores.

La sustentabilidad no es un fin, sino un camino en continua evolución. Para Howard Johnson y Days Inn, este compromiso forma parte esencial de su identidad.