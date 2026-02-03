Giacomini: «El gobierno busca manipular las estadísticas oficiales»

La salida de Marco Lavagna del Indec ha generado un fuerte debate sobre la manipulación de las estadísticas oficiales en Argentina. El economista Diego Giacomini expone sus preocupaciones sobre cómo el Gobierno está utilizando estos datos para sus propios fines.

Manipulación de Datos: Un Riesgo Real

Diego Giacomini, economista de renombre, afirmó que “el Poder Ejecutivo busca que las cifras sean funcionales a su relato”, en el contexto de la reciente renuncia de Marco Lavagna al Indec. Para Giacomini, este tipo de práctica amenaza la transparencia de los datos económicos del país.

La Importancia de la Exactitud en las Estadísticas

El analista destacó que la manipulación de índices de inflación puede tener consecuencias graves. “Si se altera el dato de inflación a conveniencia, se están vulnerando derechos contractuales, ya que muchos acuerdos en el sector privado dependen de estos índices”, explicó.

Giacomini también indicó que el uso arbitrario de distintos índices puede llevar a proyecciones erróneas: “Si un gobierno decide utilizar un índice que le favorece a corto plazo, puede terminar chocando con la realidad cuando ese indicador resulta desfavorable”.

Un Gobierno Bajo Presión

Sobre la renuncia de Lavagna, Giacomini señaló que es un hecho poco común: “Nadie deja un puesto como este sin una razón potente. La presión ejercida detrás de los datos de inflación y el nivel de actividad es inmensa”, subrayó.

El analista destacó que la manipulación de datos, como la ajustación del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica), es una estrategia del Gobierno para evitar problemas de imagen. Giacomini argumentó que esto se traduce en cifras que no reflejan la realidad económica: “El EMAE fue ajustado de manera que se ocultara una posible recesión bajo el mandato de Javier Milei”.

La Realidad Estadística en Argentina

En sus declaraciones, Giacomini enfatizó que la manipulación de datos conduce a una serie de sobreestimaciones peligrosas: “Si la inflación se subestima, también se inflan los salarios y se subestima la pobreza”, afirmó. Según él, esta distorsión puede causar un “apagón estadístico” en el país.

De esta manera, el economista cierra su análisis advirtiendo sobre la “locura intelectual” que implica sacrificar la integridad de las estadísticas en aras de mantener una narrativa política.