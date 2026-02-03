El Gobierno busca desaforar a 10 gremialistas del Hospital Garrahan; trabajadores denuncian presiones

El Gobierno ha anunciado que el Hospital Garrahan solicitará el desafuero de diez gremialistas, vinculados a una toma de oficinas que tuvo lugar en octubre de 2025. Fue un reclamo por el pago de días de paro, y su resultado podrá ser el despido de estos representantes sindicales.

Detalles de la Protesta y Medida Disciplinaria

Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, comunicó que el hospital ha solicitado el desafuero de los diez gremialistas para poder avanzar con sus despidos, bajo la acusación de haber tomado de manera ilegal las oficinas de la dirección en diciembre del año pasado. La situación se originó por un reclamo sobre descuentos salariales relacionados con jornadas de paro.

Las Sanciones y el Contexto

Fuentes del ministerio de Salud confirmaron que la medida afecta a once trabajadores, de los cuales diez son delegados sindicales. Entre ellos se encuentran figuras relevantes del movimiento laboral, como Norma Lezana de APyT y Alejandro Lipcovich de ATE. El onceavo cesanteado no es gremialista y podría ser desvinculado de inmediato tras la finalización del proceso administrativo.

Justificación de las Autoridades

Desde el ministerio se argumenta que estas sanciones son proporcionales a la gravedad de las acciones cometidas por aquellos que organizaron la toma. “No pueden poner en riesgo el funcionamiento del hospital”, señalaron en un comunicado oficial. El resto de los involucrados recibirán sanciones menores, reflejando la importancia de las conductas evaluadas.

Respuesta de los Gremios Afectados

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan ha expresado su preocupación, denunciando amenazas por parte del interventor Mariano Pirozzo, quien ha limitado la realización de actividades grupales en el hospital. En un comunicado, el gremio calificó estas acciones como “prácticas antisindicales” y busca llevar el asunto ante la justicia.

Consideraciones del Hospital

El Hospital Garrahan describió la toma de oficinas como “irresponsable” y “desmedida”, resaltando que no solo fue un ingreso a la fuerza, sino que también se puso en riesgo el funcionamiento general del establecimiento, lo que generó malestar entre el personal médico y administrativo presente.

El Futuro del Conflicto y las Acciones a Tomar

La medida de desafuero y posible despido de los gremialistas dependerá de la decisión de la justicia sobre el levantamiento de la tutela gremial. Si no se comprueban los hechos, la situación podría complicarse para el hospital, que ya ha declarado su determinación de no permitir disturbios que afecten a los pacientes.

Con una comunidad atenta a los desarrollos de este caso, la situación en el Hospital Garrahan sigue siendo un tema candente que refleja la tensión entre las autoridades de salud y los representantes de los trabajadores.