Bañistas invernales se lanzan al agua el Día de Navidad en Berlín

En una tradición navideña única, un grupo de valientes nadadores se reunió en el Lago Oranke, desafiando las gélidas temperaturas para celebrar la festividad.

El Lago Oranke en Berlín se convirtió en el epicentro de una singular tradición navideña este 25 de diciembre, donde intrépidos amantes del frío se lanzaron a sus aguas heladas. Con gorros de Santa Claus y coloridos trajes festivos, los participantes caminaron hacia el lago mientras los espectadores contemplaban la escena desde la orilla congelada.

Un Desafío Helado en la Celebración de Navidad

Con una temperatura del agua de solo 1.5 grados Celsius, los nadadores enfrentaron un desafío aún mayor con el aire que descendía a menos ocho grados. La experiencia, que muchos describen como revitalizante, convierte a los momentos previos y posteriores al chapuzón en el verdadero reto de esta tradición.

Risas y Villancicos junto al Lago

Tras el impacto del frío, los valientes se reunieron en la orilla para calentar sus cuerpos y compartir risas. La atmósfera se llenó de villancicos que resonaban a lo largo del lago, convirtiendo el evento en una celebración de camaradería y alegría navideña. Para muchos, esta experiencia es mucho más que un simple baño en agua helada; es un símbolo de resistencia y festividad en el corazón de Berlín.