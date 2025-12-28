Mirtha Legrand se disculpa con Alejandro Fantino

Durante su último programa, Mirtha Legrand dejó a todos sorprendidos al hacer una sincerada disculpa a Alejandro Fantino por un incómodo episodio ocurrido en 2018. ¿Qué motivó este gesto inesperado?

En un momento de gran intensidad, la querida figura de la televisión argentina se dirigió a su audiencia para reparar un daño que, según ella, afectó a la reputación del famoso conductor. «Fue un comentario fuera de lugar», manifestó Legrand, destacando la seriedad de la situación.

La diva comenzó su programa como es habitual, compartiendo detalles de su atuendo y agradecimientos. Sin embargo, pronto cambió de tono, describiendo la necesidad de abordar este asunto pendiente. «Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor», leyó Mirtha con firmeza. «Espero que podamos dejar atrás este episodio», concluyó antes de continuar con la programación.

El Conflicto que Emergiò en 2018

La controversia entre Mirtha y Fantino se remonta a marzo de 2018, cuando la invitada Natacha Jaitt acusó a varios periodistas de pedofilia durante uno de los almuerzos en el programa de la conductora. Aunque no mencionó directamente a Fantino, sus insinuaciones provocaron un gran revuelo en los medios.

Alejandro Fantino Responde a las Acusaciones

Fantino no se quedó callado ante las acusaciones y expresó su frustración por el daño a su imagen. Afirmó que aclarar tales comentarios es extremadamente complicado: «Es una mancha venenosa, porque no hay forma de no salir manchado por esta situación», comentó en su programa. También destacó que, aunque siente admiración por Mirtha, se sintió profundamente decepcionado.

Disculpas en el Aire y Repercusiones Legales

A pesar de las disculpas del equipo de producción, incluido el nieto de Mirtha, Nacho Viale, quien asumió parte de la responsabilidad, el conflicto no se resolvió fácilmente. Fantino decidió llevar el asunto ante la Justicia, argumentando que la acusación afectó su carrera profesional, incluso provocándole la pérdida de un contrato internacional importante.

Un Juicio que Persiste

En una reciente entrevista, Fantino reveló que la causa sigue activa, y aunque no está al tanto de todos los detalles, su prioridad es limpiar su nombre. «La plata no es lo que me interesa, lo único que busco es reivindicarme», manifestó, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que las disputas continúen.

Con el futuro incierto y el impacto del pedido de disculpas de Mirtha, el desenlace de esta historia está por verse. La televisión argentina sigue atenta a los próximos capítulos de este drama que ha captado la atención del público durante más de cinco años.