Adoptada por Clínicas Líderes en EE. UU.

ArgenTag, una innovadora startup argentina, está cambiando las reglas del juego en la biotecnología al desarrollar tecnologías avanzadas para el análisis genético. Con un enfoque en la alta definición, están al servicio de la ciencia moderna.

En un ambiente donde predominan los gigantes de la biotecnología, ArgenTag se alza como una startup con una propuesta disruptiva: analizar el ADN y ARN célula por célula, ofreciendo una resolución nunca antes vista.

El equipo, liderado por Leandro Ciappina, CEO, junto a Elizabeth Tapia y Pilar Bulacio, investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET, entrelaza bioinformática y biología molecular en su misión.

«Estamos creando una nueva manera de interpretar la vida. La biología tradicional ve el ADN, pero a menudo falta entender cómo se combinan sus piezas«, comenta Ciappina.

Un Análisis Genético de Alta Definición

La tecnología desarrollada por la startup permite a los científicos examinar material genético de manera precisa, desenmarañando aspectos como las diferencias funcionales entre células y su comportamiento.

ArgenTag ya colabora con centros de investigación líderes en Estados Unidos, centrados en oncológicos e inmunológicos. «Facilitamos la comprensión de cómo reacciona un sistema inmune a distintos tratamientos», añade el CEO.

El equipo que trabaja en ArgenTag

El Propósito de Democratizar el Conocimiento

La ambición de ArgenTag es que la información genética deje de ser un lujo de unos pocos laboratorios y se convierta en una herramienta accesible para todos.

El Modelo B2B de ArgenTag

ArgenTag opera bajo un modelo B2B, colaborando con instituciones como Stanford Medicine, Mount Sinai y St. Jude Children Hospital. Su solución integral abarca un kit de laboratorio y una plataforma de software para el análisis bioinformático.

«Nuestra gran apuesta son las isoformas. Si un gen es una receta, la isoforma es el resultado final. Allí se define la salud o la enfermedad», explica Ciappina.

Ingeniería y Precisión en la Ciencia

La tecnología de ArgenTag transforma el caos biológico en datos ordenados. Utiliza modelos matemáticos e inteligencia computacional para reconstruir información genética con alta precisión.

«Este avance se lo debemos a nuestro equipo, que ha realizado un notable trabajo de ingeniería aplicada a la ciencia», enfatiza el CEO.

El objetivo de ArgenTag es democratizar el acceso a análisis genómicos complejos

Reconocimiento en Nasdaq y Proyecciones Futuras

En 2025, ArgenTag fue reconocida en Nasdaq, destacándose como una de las startups más prometedoras. «Este reconocimiento es un tributo a la ciencia argentina», resaltan.

Según Ciappina, el distintivo valor de ArgenTag radica en su propiedad intelectual y en el desarrollo de colaboraciones estratégicas.

«No estamos apresurados por facturación inmediata, pero nuestra visión es trascendental: proyectamos superar los u$s100 millones en los próximos diez años. Nuestro objetivo es liderar el sector con nuestros socios.»

ArgenTag está cerrando una ronda de inversión Serie A para expandir sus operaciones comerciales. «Creemos firmemente que los grandes descubrimientos médicos del futuro son consecuencia de observar la vida con una nueva perspectiva», concluye el CEO.