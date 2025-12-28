Mañana, la Legislatura de Córdoba se prepara para una intensa jornada de debate, donde el peronismo y la oposición de Juntos por el Cambio chocarán en una serie de temas clave que podrían definir el rumbo político provincial.

La agenda legislativa está marcada por el conflicto alrededor de la propuesta de nombramientos en el Ministerio Público y la nueva Procuración Penitenciaria, impulsada por el gobierno y fuertemente criticada por sus opositores.

Un Debate en el Ojo del Huracán

En la última sesión del año, la atmósfera está caliente; las tensiones internas tanto en el PJ como en la UCR son palpables. La oposición se muestra resistente a un proceso que consideran podría ser un intento de dominación del Poder Judicial. A la vez, se abordarán proyectos previamente ignorados como reformas a la ley de Tránsito y el Código de Convivencia, que tienen respaldo consensuado pero que también han sido objeto de controversia entre las filas oficiales.

Los Nombres Clave en Juego

El centro de la disputa gira en torno a siete nombramientos críticos, particularmente la propuesta de Néstor Gómez como fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal (MPF). Este movimiento se produce poco después de que se aprobara el nombramiento de Carlos Lezcano como fiscal general, lo que intensificó las críticas hacia el oficialismo.

El Conflicto se Profundiza

El gobierno ha presentado cinco pliegos para crear la Procuración Penitenciaria, un organismo que la oposición ha criticado sin piedad. A pesar de la resistencia, los vínculos entre los propuestos y el oficialismo son evidentes, suscitando preocupaciones sobre la autonomía de la nueva estructura.

Voces en Contra

Alejandra Ferrero, de la UCR, ha manifestado un fuerte rechazo a estos nombramientos, argumentando que la creación de nuevos cargos de alto rango es inapropiado en un contexto de ajustes. Similares críticas han sido expresadas por el Frente Cívico y otros sectores, quienes acusan al PJ de perpetuar un sistema que favorece a sus allegados.

Defensa Oficial y Críticas

Desde el oficialismo, Nadia Fernández defiende el proyecto calificándolo de innovador y necesario. Argumenta que es crucial para abordar adecuadamente la política penitenciaria del país y rechaza las acusaciones de nepotismo en los nombramientos.

Conflictos Internos y Estrategias Políticas

En medio de este clima, la fractura interna en la oposición se hace evidente. Acusaciones de acuerdos secretos entre sectores del PJ y de la UCR están a la orden del día, intensificando el debate sobre la estructura política de la provincia.

La Última Sesión: Un Presagio para el Futuro

La sesión del mañana no solo definirá el presente, sino también ofrecerá un anticipo del clima político que se vivirá en Córdoba de cara a las elecciones de 2026. Con una agenda repleta en mano, los actores políticos están listos para un enfrentamiento que podría marcar un hito en la historia legislativa provincial.