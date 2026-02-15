Barcelona lanza nueva normativa de civismo: ¡Multas de hasta 3.000 euros por incivismo!

Barcelona Aumenta las Multas por Conductas Incívicas: ¿Qué Cambios Debes Conocer?

Desde hoy, la ciudad condal implementa una nueva ordenanza de convivencia que incrementa las sanciones por actos incívicos. Los barceloneses deben estar atentos, ya que el incumplimiento de estas normas podría salirles caro.

La nueva Ordenanza de Convivencia en el Espacio Público entra en vigor tras su aprobación en el último pleno municipal y actualiza la normativa que había permanecido sin cambios durante dos décadas. Una de las novedades más destacadas es el aumento significativo en las multas, que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros en ciertos casos.

Multas Más Elevadas por Comportamientos Incívicos

Las sanciones por orinar en la calle se elevan notablemente: de los 300 euros anteriores a 750, y pueden llegar a 1.500 euros si el hecho ocurre en zonas de ocio nocturno o en presencia de menores. Además, los infractores que consumen alcohol en áreas restringidas enfrentarán multas de hasta 1.500 euros.

Infracciones y Sanciones Específicas

La normativa también prohíbe las conocidas ‘rutas etílicas’ y establece multas de hasta 3.000 euros para quienes las realicen. A su vez, las sanciones por hacer ruido en áreas sensibles aumentan a 1.500 euros. La ley prevé que aquellos que realicen grafitis ilegales paguen hasta 600 euros, además de asumir los costos de limpieza.

Medidas para Infractores No Residentes

Una de las características de esta actualización es la intención de mejorar el cobro de multas, especialmente para los infractores que no residen en Barcelona. La norma incluye la obligación de pago inmediato en estos casos, buscando prevenir la impunidad que muchos habían sufrido hasta el momento.

Un Enfoque Social en las Sanciones

Además de las multas, la ordenanza introduce un enfoque más inclusivo al contemplar medidas sociales y preventivas. Esto incluye alternativas a las sanciones económicas para personas en situación de vulnerabilidad y la instalación de lavabos públicos, lo que busca mejorar la calidad de vida en espacios públicos.

Consideraciones sobre la Dignidad y la Inclusión

Se establecen sanciones entre 750 y 1.500 euros para actitudes que atenten contra la dignidad y libertad sexual en espacios públicos. La nueva ley también reconoce la aporofobia como un eje de discriminación, mostrando un compromiso con la inclusión y el respeto hacia todos los ciudadanos.