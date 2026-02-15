Se estima que la brecha salarial de género en el Reino Unido tardará 30 años en cerrarse

Con un escenario preocupante, un reciente informe del Trades Union Congress revela que las mujeres británicas no alcanzarán la igualdad salarial con sus colegas masculinos hasta el año 2056. Este análisis pone de manifiesto la realidad del trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres desde el inicio del año.

El informe destaca que, en la actualidad, la brecha salarial entre géneros asciende a £2,548 anuales, lo que implica que las mujeres han estado trabajando sin remuneración durante el primer mes y medio del año. Según Paul Nowak, secretario general del TUC, “imagina llegar todos los días a trabajar y no recibir salario. Esa es la cruda realidad de la brecha salarial de género”.

Un avance muy lento hacia la igualdad salarial

El documento señala que la tasa de incremento de los salarios femeninos, en comparación con los de los hombres, es tan mínima que se estima que la brecha no se cerrará en al menos tres décadas. “Con el costo de vida en aumento, las mujeres no pueden seguir perdiendo ingresos. Merecen su parte justa”, agrega Nowak.

Brechas en distintos sectores

La brecha salarial general se sitúa en un 12.8%, aunque se acentúa en ciertos sectores. En la educación, las mujeres ganan un 17% menos que sus pares varones, mientras que en finanzas y seguros la diferencia aumenta a un alarmante 27.2%.

Legislación en camino hacia la igualdad

El TUC enfatiza que la reciente Ley de Derechos Laborales, introducida por el Partido Laborista el año pasado, podría ser clave para abordar no solo la brecha salarial de género, sino también otros problemas relacionados con los derechos laborales. Nowak sostiene que esta legislación representa un avance significativo hacia la paridad salarial para las mujeres.

Medidas para el cambio

“La nueva ley prohibirá los contratos de cero horas que afectan desproporcionadamente a las mujeres y sus remuneraciones. Además, obligará a los empleadores a publicar planes de acción para abordar sus brechas salariales, aunque estos planes deben ser ambiciosos y orientados a generar cambios reales”.

Una visión crítica sobre la brecha salarial

Investigaciones recientes sugieren que la brecha salarial podría haber estado subestimada durante más de dos décadas, según reportes del British Journal of Industrial Relations. Expertos argumentan que la Oficina Nacional de Estadísticas no consideró adecuadamente los datos que recibe de empleadores más grandes al realizar su encuesta anual sobre horas y salarios.