Pronóstico del Tiempo para el Fin de Semana Largo de Carnaval

¡Cielo Gris y Tormentas de Carnaval! Aviso de Mal Tiempo en Buenos Aires

Las lluvias han regresado a la Ciudad y el Gran Buenos Aires, alterando los planes del fin de semana largo de Carnaval. Un alerta amarilla por tormentas afecta a varios sectores del AMBA y se extiende a once provincias.

En la madrugada del domingo, después de un sábado soleado y cálido, el cielo se cubrió y las lluvias comenzaron cerca de las 5 a.m. Las condiciones inestables se mantendrán a lo largo del día.

Pronóstico del Tiempo: Lluvias y Tormentas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipan tormentas fuertes por la mañana, con una temperatura mínima de 22 grados. Por la tarde, la intensidad de las lluvias disminuirá, alcanzando una máxima de 27 grados.

Aviso de Alerta Amarilla en el AMBA

La alerta amarilla rige especialmente durante las horas de la mañana, con la advertencia de tormentas aisladas que pueden ser intensas. El SMN señala la posibilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Precipitaciones Esperadas

Se estima que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 30 y 70 mm en algunas áreas, pudiendo incluso superarse en puntos específicos.

Regiones Afectadas por el Mal Tiempo

El alerta incluye el norte y parte del centro de la provincia de Buenos Aires, abarcando localidades como Saladillo y Mar del Plata. Además, afecta a Entre Ríos, Santa Fe, la mayor parte de Córdoba, y otras provincias del norte como Catamarca y Jujuy.

Desarrollo del Clima Durante el Fin de Semana

Se espera que las tormentas se desplacen a las regiones del norte entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Aunque existe una ligera probabilidad de lluvias durante las primeras horas del lunes, el resto del día promete estar mayormente nublado con temperaturas agradables que oscilarán entre 22 y 30 grados.

Proyección del Clima para la Semana

El martes se presentará nublado con similares temperaturas, mientras que el miércoles se anticipa un ascenso a 32 grados. Ya para el jueves a la noche, nuevas lluvias podrían afectar el clima, trayendo consigo un descenso térmico para el viernes.

Este fin de semana largo se dibuja entre la incertidumbre climática y quienes buscan disfrutar del Carnaval, con la esperanza de que el sol brille nuevamente en los días siguientes.