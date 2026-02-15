El Precio de la Carne Alcana Niveles Históricos: Consumo en Caída Libre

El aumento en el precio de la carne vacuna ha llevado a una alarmante reducción en el consumo, alcanzando cifras históricas. En medio de un contexto económico complicado, los ciudadanos enfrentan un creciente desafío para acceder a este alimento esencial.

Durante enero, el incremento del 4,9% en el precio de la carne, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), ha marcado un hito: el consumo anual per cápita se ha desplomado a 47,9 kilos, el dato más bajo desde 2005. Este descenso se relaciona directamente con la gestión del actual presidente, Javier Milei, y la dificultosa recuperación de los salarios que, entre 2023 y 2025, han caído un 1,5% en términos reales, según un análisis del Banco Provincia.

Impacto en el Poder Adquisitivo

El informe del Banco Provincia destaca que utilizar la nueva canasta de medición del IPC podría indicar un deterioro del 6,7%. La situación es especialmente crítica para los sectores de menores recursos, que han visto una disminución aún más pronunciada en su poder adquisitivo. Este segmento de la población se ve forzado a trabajar más horas para poder adquirir lo que antes podían, dejando su demanda de productos básicos, incluida la carne, en un nivel alarmantemente bajo.

Menos Ingresos, Más Precios

La situación se agrava con la reducción del ingreso disponible de los hogares. Según un estudio de Empiria, el dinero que queda tras cubrir los gastos fijos ha caído un 4% respecto a diciembre de 2023. Esta presión sobre los bolsillos se refleja en el aumento de precios de los cortes de carne, que se han encarecido notablemente: desde la asunción de Milei, un sueldo promedio ha disminuido su capacidad de compra, pasando de 123 a 108 kilos de asado.

Perspectivas de Mercado para 2026

De cara al futuro, se anticipa una menor oferta de carne en el mercado local, lo que podría intensificar la escalada de precios. El consorcio ABC estima que en 2026 habrá una falta de 200,000 toneladas de carne, además de que se proyecta un aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos, siempre que se confirme un acuerdo comercial en el Congreso.

En enero, la producción de carne vacuna experimentó una contracción del 10% anual, alcanzando 239 mil toneladas res con hueso, según Ciccra. Esta situación comprometida sugiere que el acceso a la carne seguirá siendo un desafío para la población argentina en el corto y mediano plazo.