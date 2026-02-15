Descubre por qué no te puedes perder la serie sobre Brigitte, protagonizada por la talentosa Julia de Núñez

La serie "Bardot", con Julia de Núñez en el papel protagónico, se presenta como una exploración fascinante de la icónica figura del cine francés. Su historia, adornada por la cultura argentina, promete atraer la atención tanto de los fanáticos de Bardot como de los amantes del buen drama.

Una Actriz con Raíces Argentinas

Julia de Núñez, actriz franco-argentina de 25 años, impresiona con su notable parecido a Brigitte Bardot. Criada en un hogar lleno de la música de Piazzolla, delicias como alfajores y dulce de leche, Julia se formó en la prestigiosa escuela de arte dramático Périmony en París. Su llegada a la pantalla, inesperada pero electrizante, se alinea perfectamente con la intensidad de la historia que narra.

Un Retrato de una Vida Legendaria

La serie, compuesta por seis episodios, examina la vida de Bardot entre 1949 y 1960, un periodo marcado por su ascenso al estrellato y su deseo de retirarse tempranamente. Esta producción, lanzada coincidiendo con el fallecimiento de Bardot, resalta la «argentinidad» que Julia aporta al personaje y a la narrativa.

Una Ficción que Rompe con Convenciones

«Ficción basada en hechos reales» se destaca desde el inicio, mostrando a una Brigitte joven enfrentando las críticas de su madre. Con un tono introspectivo, la serie va más allá de la biografía convencional de Bardot, reflejando su lucha interna y su transformación de una colegiala a un ícono del cine.

Explorando Temas Delicados

La narrativa profundiza en el conflicto interno de Bardot, su lucha contra una sociedad que la percibía como mercancía. Momentos de vulnerabilidad, acoso y prejuicios crean un contexto complejo que resuena con muchos. Como dice un personaje en la serie: «Brigitte trae más divisas a Francia que Renault».

Actuaciones que Dejan Huella

Lo más impactante de «Bardot» son las interpretaciones. Julia de Núñez y Víctor Belmondo, quien interpreta a Roger Vadim, traen a la vida esta historia con convicción y autenticidad. Juntos, retratan relaciones tumultuosas que marcan cada capítulo de la vida de Bardot.

Un Viaje Visual que Atrapa

Los paisajes de Saint-Tropez sirven de telón de fondo, capturando la belleza y la opulencia que rodearon a Bardot en su vida. Aunque de vez en cuando la trama puede resultar predecible, la estética visual compensa cualquier falta de giros narrativos.

Una Historia de Cárceles Internas

La serie revela una «cárcel» mental que Bardot experimentó a lo largo de su vida, un reflejo de su lucha por encontrar amor y aceptación en un mundo que nunca la entendió por completo.

Calificación: Buena. Género: Drama. Dirección: Christopher y Danièle Thompson. Protagonistas: Julia de Núñez y Víctor Belmondo. Disponible: 6 episodios en Flow.