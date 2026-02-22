Bariloche será sede del Mundial

La ciudad de San Carlos de Bariloche será el epicentro del motocross mundial los días 7 y 8 de marzo, al albergar la apertura del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026, donde competirán 80 de los mejores pilotos del planeta.

Bariloche se está posicionando como un destino clave en el ámbito del motocross internacional, al ser sede de un circuito de categoría mundial. El nuevo Bariloche MX Race Track propone un desafío emocionante con sus 1.800 metros y 21 curvas, diseñado por expertos europeos específicamente para esta competición.

Impacto Económico y Turístico en la Región

La celebración de este evento se traduce en un impulso económico no solo para Bariloche, sino también para toda la región. Se prevé un aumento significativo en la ocupación hotelera y una mayor actividad en los sectores de gastronomía y comercio local, lo que contribuirá al crecimiento del turismo deportivo y de aventura en la Patagonia.

Una Plataforma Global para Río Negro

Según Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia Turismo Río Negro, «el Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única. Es una oportunidad histórica para potenciar a toda la provincia frente a millones de personas alrededor del mundo, conectando deporte, naturaleza y turismo de calidad».

Un Evento de Alcance Internacional

La competición será transmitida en más de 130 países, alcanzando una audiencia potencial de más de 600 millones de espectadores, lo que la convierte en una oportunidad excepcional para mostrar Bariloche, Río Negro y Argentina en la arena del turismo deportivo internacional.

Una Experiencia Inédita para los Fans

Además, la competición contará con una novedad para los aficionados: por primera vez en el país, se realizará el Paddock Show, una experiencia exclusiva que acercará a los fanáticos a las grandes estrellas del motocross. Este evento se llevará a cabo el sábado por la tarde, tras las carreras clasificatorias, agregando un atractivo especial a la experiencia del público presente.