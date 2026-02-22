Las Mejores Oportunidades de Inversión en Dólares Hoy

Invertir hoy implica explorar más allá de las acciones y criptomonedas. Existen interesantes oportunidades en deuda y en el sector de la robótica que pueden resultar muy rentables.

Bonos Soberanos y Obligaciones Negociables: Dos Caminos para Invertir

Los inversores tienen la opción de elegir entre bonos soberanos, que corresponden a la deuda pública, y obligaciones negociables, un tipo de deuda emitida por empresas para financiarse.

Damián Di Pace, analista económico, destaca que los bonos soberanos como el AL30 y el GD35 actúan como un préstamo al Gobierno. Según su análisis, el riesgo país está disminuyendo y podríamos ver un incremento del 8 al 10% en dólares si el Banco Central continúa acumulando reservas.

«Aunque la rentabilidad actual ya se encuentra por debajo del 10% anual, si el Gobierno cumple sus expectativas, el valor del bono aumentará,» señala Di Pace.

En cuanto a las obligaciones negociables, este tipo de deuda representa dinero prestado a empresas como YPF y Telecom. Di Pace indica que, para 2026, estas obligaciones ofrecen una rentabilidad de 7,5% a 8,5% anual en dólares, siendo muchas de ellas reguladas por la ley de Nueva York, lo cual brinda mayor protección al inversor.

Ejemplos de Obligaciones Negociables

Entre las principales opciones, destacan:

Transportador de Gas del Sur, 2031: 7,8%

Telecom, 2033: 8,5%

YPF, 2031: 8,75%

Robótica: El Futuro de las Inversiones

Di Pace aconseja enfocarse en la robótica, un sector que combina inteligencia artificial, automatización y aplicaciones en medicina. Las compañías que lideran en este campo prometen ser una de las mejores inversiones en los próximos años.

Durante 2025, el sector mostró un rendimiento mixto, pero las tendencias actuales apuntan a un crecimiento sostenido. Se espera que el mercado global de robótica crezca un 15% anual hasta 2030, lo que representa una oportunidad valiosa para los inversores.

Acciones a Considerar en el Sector Robótico

Algunas acciones recomendadas incluyen:

NVIDIA (NVDA) : Líder en tecnología de chips para robótica e inteligencia artificial.

: Líder en tecnología de chips para robótica e inteligencia artificial. Intuitive Surgical (ISRG) : Innovador en robótica médica, conocido por su sistema Da Vinci.

: Innovador en robótica médica, conocido por su sistema Da Vinci. ABDB: Especialista en robótica industrial y automatización pesada.

Si la selección de una sola acción no es tu estilo, Di Pace sugiere invertir en fondos cotizados como BOT ETF o Robo ETF, que aglutinan las principales compañías del sector.

Además, algunas de estas empresas pueden ser adquiridas desde Argentina mediante CEDEAR:

NVIDIA: $11.700 (ratio 24:1)

Intuitive Surgical: $8.400 (ratio 90:1)

A pesar de las prometedoras perspectivas, Di Pace advierte sobre los riesgos como la volatilidad del mercado y la competencia desde China. Se prevé un crecimiento adicional en el desarrollo de robots humanoides y una mayor automatización en diversas industrias para 2026.