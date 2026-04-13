Barnaby Joyce aboga por la ‘redención’ de criminales tras la destitución de un violador por Pauline Hanson

Pauline Hanson, líder del partido One Nation, ha anunciado el despido de un exconvicto por violación que había trabajado como gerente de campaña, despertando un torrente de críticas políticas.

Sean Black, quien fue condenado por violación y cumplió una sentencia en 2018, fue inicialmente reinstalado como director de campaña en 2020. Sin embargo, tras diversas controversias, Hanson aclaró que Black ya no forma parte del partido.

La Defensa del Perdón

Barnaby Joyce, exviceprimer ministro, defendió la decisión de dar segundas oportunidades a los convictos: «Si cada persona que entra en prisión no tiene la oportunidad de redimirse, ¿qué futuro les queda?», expresó. Hanson también se mostró incrédula ante lo que percibe como «política de cloacas» por parte de sus opositores.

Reacción a las Críticas

En una entrevista, Hanson declaró estar «enferma» por la crítica que enfrentó, defendiendo a Black y asegurando que no había recibido quejas de sus compañeras de trabajo sobre él. “Ha hecho un gran trabajo desde que regresó,” afirmó.

Dilema de la Redención

La líder de One Nation cuestionó la postura de los críticos: «¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la chatarra? ¿O debemos implementar la pena de muerte para todo crimen cometido?», planteó. Además, se mostró cautelosa al hablar sobre un posible registro público de delincuentes sexuales, destacando que su propuesta estaba enfocada principalmente en pederastas.

Editorializando el Escándalo

El senador liberal James Paterson criticó duramente la decisión de mantener a un exconvicto en su equipo, resaltando que esto pone en entredicho la seriedad del partido cuando se habla de ley y orden: «Es difícil tomar en serio a One Nation si permite que un violador convicto trabaje para ellos», sentenció.

Preocupaciones Legislativas

El MP Garth Hamilton también expresó su inquietud sobre la presencia de Black en el Parlamento, exigiendo que se le informara sobre su asistencia a las reuniones. Esta situación ha avivado el debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de su personal.

Frente a un Cambio Político

A medida que se acercan las elecciones, la controversia en torno a One Nation podría afectar sus posibilidades. Con opiniones que apuntan a un aumento en su apoyo en varias regiones, las declaraciones de Hanson y su partido serán objeto de intensos escrutinios.

Una Mirada a la Oposición

Durante un evento, el treasurer Jim Chalmers advirtió sobre el potencial impacto negativo de las políticas de partidos de derecha, argumentando que buscan capitalizar la división entre los australianos. La situación con One Nation es un claro reflejo de cómo las decisiones internas pueden influir en la percepción pública y en el futuro político del partido.