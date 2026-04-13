Javier Milei se reunirá con empresarios de AmCham antes de su viaje a Israel

El presidente Javier Milei se prepara para una semana clave, enfocada en atraer inversiones y potenciar su imagen en el escenario internacional. Destacará en un evento empresarial y luego viajará a Israel para celebrar un importante aniversario.

Un Foro Empresarial Decisivo

El martes 14 de noviembre, Milei cerrará un foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Buenos Aires. En este evento, previsto en el Centro de Convenciones, el mandatario compartirá su visión sobre el desarrollo económico del país. Aportará su enfoque sobre competitividad, desregulación y desarrollo federal, con el objetivo de captar la atención de inversores internacionales.

Refuerzo de Confianza para Inversores

El Gobierno ha señalado que este encuentro es fundamental para enviar un mensaje claro a los inversores, creando un ambiente propicio para la llegada de capitales. Durante su discurso, Milei resaltará las reformas que está promoviendo junto a su ministro de Economía, Federico Sturzenegger, enfocándose en la reducción de regulaciones y el fomento de la actividad económica.

Reuniones Clave Post-Foro

Tras el evento, el presidente llevará a cabo reuniones ministeriales, donde se evaluarán cambios en su gabinete, especialmente a la luz de la reciente controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Estas conversaciones buscan afinar la estrategia del Gobierno en un momento delicado.

Un Viaje con Significado a Israel

El viernes 19, Milei se desplazará a Israel para participar de los actos conmemorativos del 78° aniversario de la independencia del país, conocido como Iom Haatzmaut. Su visita se prolongará hasta el miércoles 22, y se espera que tenga un papel destacado en la ceremonia en el Monte Herzl, donde encenderá una de las antorchas conmemorativas. Este será su tercer viaje oficial a Israel desde que asumió la presidencia.