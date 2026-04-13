Remodela tu cocina: Tres presupuestos para todos los bolsillos

Reformar la cocina es una decisión crucial que implica una fuerte inversión y altera la rutina familiar. Aquí te contamos cómo hacerlo de manera efectiva.

A la hora de reformar tu cocina, no solo se trata de cambiar la estética. La inversión que implica y el esfuerzo organizativo durante la obra son factores a considerar. Según el arquitecto Damián Revelli, es esencial tener en cuenta tres variables que marcarán la dirección del proyecto: el presupuesto, las características de la vivienda y los deseos del propietario.

La Importancia del Presupuesto

El primer paso es definir cuánto estás dispuesto a gastar. Revelli destaca que sin un presupuesto claro, es imposible avanzar en la planificación. Este monto determina la magnitud del proyecto y lo que se puede lograr. Asimismo, cada casa tiene limitaciones relacionadas con su estructura y las normativas vigentes que también influirán en el diseño.

Las Expectativas del Propietario

Dame más o menos, es la regla aquí; los deseos del propietario deben ser realistas y ajustarse a lo que es viable. A menudo, las reformas dependen más de lo que se puede hacer que de lo que se sueña. En este sentido, Revelli menciona un «triángulo de viabilidad» que se basa en presupuesto, posibilidades de la vivienda y expectativas del propietario.

Niveles de Reforma: Desde Restyling hasta Renovaciones Integrales

Restyling: Una Opción Económica

En el nivel más básico, los trabajos de restyling son ideales. Se centra en renovar superficies sin alterar instalaciones. Esto puede incluir la colocación de vinilos o nuevos revestimientos que modernizan el espacio sin complicaciones. Los costos para un restyling básico comienzan en aproximadamente US$4000.

Renovaciones Intermedias

Si el presupuesto lo permite, se puede optar por reemplazar muebles y realizar ajustes en la distribución. El rango de precios para este tipo de reforma está entre US$6000 y US$7000, lo que permite una mayor flexibilidad en el diseño sin perder de vista el presupuesto.

Reformas Premium

Para aquellos que buscan una transformación total, las modificaciones premium son la opción. Implican demoliciones y renovaciones completas con materiales de alta gama. Para comenzar este tipo de proyectos se deberá considerar una inversión mínima de US$24.000.

Tiempo de Proyecto: ¿Cuánto Duran las Reformas?

La duración de la obra varía según la intervención. Un restyling superficial puede terminarse en una semana, mientras que una reforma más completa puede tomar menos de un mes. Por su parte, las reformas integrales requieren proyectos más extensos y detallados, que podría extenderse a varios meses.

Logística y Organización Durante la Reforma

Un punto crítico que a menudo se pasa por alto es la logística durante la obra. La cocina suele quedar inutilizada por periodos prolongados, lo que requiere una reestructuración de los hábitos diarios, como la necesidad de recurrir a opciones de delivery o crear un espacio alternativo para cocinar.

Paciencia: Un Elemento Clave

Revelli señala que vivir en medio de una reforma puede ser complicado. La paciencia es vital para facilitar el proceso y contribuir a un resultado final satisfactorio. Comprender que estos trabajos requieren planificación y tiempo es fundamental para una transición exitosa.

Por lo tanto, transformar la cocina no solo apunta a una mejora estética, sino que también repercute en la manera en que los propietarios habitan su hogar.