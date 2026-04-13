Keir Starmer visita una escuela en la circunscripción de Angela Rayner para respaldar importantes cambios en la alimentación escolar. Este anuncio marca un giro significativo hacia un menú más saludable en el Reino Unido.

Medidas para Mejorar la Alimentación Infantil

La noticia está revolucionando los menús escolares, ya que el gobierno ha decidido eliminar los alimentos altos en azúcar y las frituras de los almuerzos escolares. Este cambio busca combatir la obesidad infantil y promover hábitos alimenticios más saludables entre los jóvenes.

La Visita de Starmer y su Mensaje

Durante su visita a una escuela primaria en Ashton-under-Lyne, Starmer se unió a la exviceprimer ministra Angela Rayner y al alcalde de Manchester, Andy Burnham. Juntos, compartieron risas con los estudiantes y discutieron sobre sus comidas preferidas, generando un ambiente positivo en torno al tema de la alimentación saludable.

Compromiso con la Salud Pública

Starmer expresó su fuerte apoyo a estas medidas, argumentando que un entorno escolar más saludable es fundamental en la lucha contra la obesidad entre los niños. Al preguntarle sobre estos cambios, destacó:

“Es esencial que nuestros niños tengan acceso a alimentos nutritivos en la escuela. Esto no solo impacta su salud, sino también su rendimiento académico.”

Una Nueva Relación con la UE

En una entrevista reciente, Starmer también defendió una legislación propuesta que redefiniría la relación del Reino Unido con la Unión Europea. La propuesta incluye la alineación con ciertas regulaciones de la UE sin requerir un voto parlamentario, lo que ha generado controversia.

Estableciendo Conexiones Fuertes

Starmer aseguró que estrechar la relación con Europa es crucial en el contexto global actual. Se refirió a la importancia de la cooperación internacional en áreas como defensa, seguridad y economía, enfatizando que:

“En un mundo lleno de incertidumbres, una conexión más fuerte con Europa es del mejor interés del Reino Unido.”

Reacciones a la Propuesta de Relación con la UE

Ante los temores de que esta legislación pueda significar una integración forzada, Starmer aclaró que cualquier cambio se realizaría bajo un marco democrático:

“Cualquier alineación con las regulaciones de la UE será objeto de un voto parlamentario.”

Las declaraciones de Starmer provienen en un momento crucial, ya que el parlamento se prepara para una serie de discusiones sobre el conflicto en Irán y la posición británica en el mismo.