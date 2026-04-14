Barrio Roca: Capturan a ladrón huyendo en bicicleta con un matafuego robado

Un hombre de 37 años fue arrestado este domingo tras sustraer un matafuego del interior de una camioneta estacionada en la calle Clarín al 100.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Tercera realizaban patrullajes preventivos en la zona. La policía recibió un aviso anónimo sobre un posible robo en curso, donde un individuo había retirado un extintor de una camioneta perteneciente a una empresa.

El Procedimiento Policial

Según testigos, el sospechoso huyó en bicicleta tras el robo. Con la descripción proporcionada, los agentes lograron localizar al hombre en las cercanías de la intersección de las calles Portugal y Chubut.

Confirmación del Robo

Al realizar la identificación, los oficiales encontraron en poder del detenido un matafuego de 10 kilogramos, identificado con la inscripción «FAS FORESTAL». Posteriormente, se verificó con la empresa damnificada, quien confirmó que el extintor era efectivamente de su propiedad y que había sido extraído de los soportes de su camioneta Toyota Hilux.

Consecuencias Legales

Con todas las evidencias recolectadas, se procedió al secuestro del matafuego y al arresto del hombre, cuyas iniciales son T. O., bajo los cargos de hurto en grado de tentativa. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron los trámites correspondientes.