Cibercriminales Clonan App de Ledger para Robar Criptomonedas

Una ingeniosa aplicación fraudulenta que se hacía pasar por Ledger afectó a numerosos usuarios al infiltrarse en la tienda oficial de Apple. El resultado: un robo masivo de criptomonedas que deja en evidencia la vulnerabilidad del ecosistema digital.

En una preocupante muestra de las debilidades del sistema de seguridad digital, apareció una app falsa que imitaba a Ledger, una de las carteras de hardware más populares del mundo. Este engaño llevó a la pérdida de más de 400,000 dólares en Bitcoin por parte de usuarios desprevenidos.

Un Fraude Que Sorprendió a Muchos

Los ciberdelincuentes lograron hacerse con el control de la tienda oficial de Apple, insertando una aplicación fraudulenta que simulaba ser la auténtica plataforma de gestión de activos digitales. Desafortunadamente, muchos usuarios, confiando en la legitimidad de la app, entregaron sin saber sus claves privadas, permitiendo así que los atacantes vaciaran sus cuentas.

La Falsa Aplicación que Engañó a Usuarios

La app imitaba a «Ledger Live», el software que permite administrar criptomonedas en dispositivos físicos. A simple vista, parecía auténtica, con un nombre, diseño y funcionalidades que reflejaban a la perfección la versión original, lo que contribuyó a ganar la confianza de sus víctimas. El resultado: un desfalco de más de 400,000 dólares en BTC.

¿Por Qué se Permiten Estos Fraudes en Tiendas Oficiales?

El fraude se nutre de tácticas de phishing adaptadas para dispositivos móviles, donde los usuarios instalaban apps fraudulentas creyendo que eran legítimas. Estas aplicaciones, una vez en los dispositivos, solicitaban información crítica como credenciales y datos bancarios, que eran usados para transferir fondos a billeteras controladas por los estafadores.

Los Métodos de los Estafadores

A pesar de que grandes empresas como Apple realizan controles de seguridad, los ciberdelincuentes implementan diversas estrategias para infiltrarse:

– Publicar aplicaciones que inicialmente parecen legítimas.

– Usar nombres y logos casi idénticos a los originales.

– Manipular reseñas y calificaciones para ganar credibilidad.

– Actualizar el software post-aprobación para introducir código malicioso.

Esta situación no es aislada, ya que expertos en ciberseguridad han alertado sobre un incremento en las estafas vinculadas a criptomonedas, que han causado pérdidas significativas a nivel global. La vigilancia y educación del usuario son claves para evitar que estos fraudes prosperen.