Tapia y Toviggino: La revancha contra un denunciante que reveló corrupción en la AFA

Walter Saettone, juez de garantías de San Isidro, se encuentra bajo la lupa por su comportamiento que desafía la imparcialidad que debe regir en su cargo. Su inclinación política parece eclipsar su deber judicial, generando preocupaciones sobre la objetividad en su labor.

La figura del juez Saettone ha suscitado críticas por su evidente favoritismo hacia el kirchnerismo, un hecho que se aleja de la neutralidad que debería caracterizar a la Justicia. Desde su llegada al cargo, el magistrado ha compartido contenido que deja en claro su tendencia política, como un retuit en el que elogia a Cristina Kirchner.

Comportamiento y Actitudes Cuestionables

Los ecos de su militancia se han manifestado en varias ocasiones. Por ejemplo, Saettone se cuestionó abiertamente sobre lo que él considera ataques a los juicios que enfrenta la expresidenta, saltando a la defensa de quien se considera un “cuadro político peronista”.

Testimonios de Funcionarios

Un miembro del Ministerio Público Fiscal compartió con Clarín su experiencia con Saettone, resaltando su manera de interactuar, describiéndolo como «un buen tipo, pero militante» que no oculta su inclinación política.

Más Allá de la Judicatura: Un Juez en el Cine

No es solo su actividad judicial lo que llama la atención. En mayo de 2023, Saettone participó en “El libro de los Jueces”, un documental que se estrenó en el Gaumont. La crítica lo describe no como un magistrado, sino como un rockero.

Aficiones Futbolísticas y Su Rol en el Poder Local

Amante del fútbol, Saettone es hincha de Huracán y del Real Pilar, club que dirige la familia Achaval, de la cual Federico Achaval es intendente. Su postura es clara: se opone vehementemente a que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas, un debate caliente en el mundo del deporte argentino.

La Denuncia y su Desarrollo Judicial

En un giro curioso, Saettone se encuentra en medio de una denuncia que llegó a su juzgado contra un investigador que presentó pruebas de corrupción en la AFA. La rapidez con la que actuó—realizando allanamientos y llamando a indagatoria—ha levantado suspicacias y cuestionamientos sobre sus motivaciones.

Repercusiones en el Ámbito Político

Las acciones de Saettone han generado un clima tenso en el que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, actores centrales en el debate sobre las SAD, celebran el procesamiento del colaborador de Lilita Carrió, Matías Yofre. La denuncia se enmarca dentro de un contexto judicial que, según Carrió, podría ser interpretado como un «operativo judicial-policial mafioso».

Un Escenario Complejo

La situación se complica cuando se considera que Yofre está bajo investigación tras haber sido acusado por un exchofer de un ministro, que se vio envuelto en un escándalo de fotomultas. Las acusaciones giran en torno a presuntas amenazas para forzar declaraciones en un caso que ya ha captado la atención de la justicia federal.