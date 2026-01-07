Barry Pollack: El abogado de Maduro en EE.UU. y defensor de Julian Assange

Nicolás Maduro en Nueva York: La defensa de Barry Pollack, un abogado estelar

El juicio de Nicolás Maduro en Nueva York atrae la atención mundial no solo por las acusaciones en su contra, sino también por la presencia de Barry Pollack, uno de los abogados más renombrados de Estados Unidos, quien liderará su defensa en un caso lleno de intrigas legales.

El lunes en el tribunal de Manhattan, Nicolás Maduro se enfrentó a serias acusaciones, incluyendo conspiración para el narcotráfico y posesión de armas. Durante su comparecencia, se declaró inocente y denunció lo que él considera un secuestro por parte de las autoridades estadounidenses.

¿Quién es Barry Pollack?

Pollack, un experimentado abogado de 61 años, trabaja en Harris St. Laurent & Wechsler, ubicado en Wall Street, y también es profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Reconocido por su habilidad en casos complejos y de alto perfil, previamente logró la liberación de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.

Un abogado con un historial impresionante

La reputación de Pollack lo precede. “Su habilidad para ganar casos complicados está bien documentada”, comentó William Shabas, profesor de Derecho Internacional. Sin embargo, la defensa de Maduro se enfrenta a un reto considerable.

El caso Maduro

Durante su audiencia, Maduro no solo defendió su inocencia, sino que planteó que su detención fue un «secuestro militar». Pollack anticipa que la defensa se basará en esta premisa para argumentar que la operación fue ilegal bajo el derecho internacional.

Implicaciones legales de la captura

Expertos en derecho internacional, como Alonso Gurmendi, indican que la operación de captura no cumple con los criterios permitidos por la ley internacional, lo que podría reforzar la defensa de Pollack. «Ningún permiso legal fue otorgado para esta intervención», afirmó Gurmendi.

Argumentos de la defensa

Además de cuestionar la legalidad de la captura, Pollack podría argumentar la inmunidad de Maduro como jefe de Estado. Esta estrategia tiene respaldo en precedentes internacionales, aunque el éxito en los tribunales estadounidenses es incierto.

Un caso precedido por desconfianza

La relación entre Estados Unidos y Venezuela está marcada por tensiones políticas. Washington ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, lo que añade una capa de complejidad a la defensa de Maduro.