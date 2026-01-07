El Bestial Halago de un Maestro del Ajedrez a Faustino Oro

El joven talento argentino, Faustino Oro, fue reconocido con una invitación especial para participar en un torneo junto al campeonísimo Magnus Carlsen, lo que marca un hito en su incipiente carrera ajedrecística.

Una Experiencia Invaluable en Oslo

Faustino Oro tuvo el honor de ser invitado por “Take, take, take”, una innovadora empresa de ajedrez en Noruega, para compartir experiencias con el icónico Magnus Carlsen y competir en el torneo “Title Tuesday”. Esta invitación refleja no solo su talento, sino también la atención que genera entre los mejores del mundo.

Un Encuentro que Marca la Diferencia

En una partida informal, aunque Faustino perdió ante Carlsen, la experiencia sigue siendo invaluable. Conocer a su ídolo y aprender de él representa un verdadero impulso en su carrera.

Sobre “Take, take, take”

Esta plataforma, cofundada por Carlsen, busca popularizar el ajedrez, organizando torneos rápidos y modalidades innovadoras que atraen a un público masivo. En un mundo donde el ajedrez tradicional se transforma, “Take, take, take” se posiciona como un pionero en la industria.

Elogios de un Campeón

Carlsen no escatimó en elogios hacia Oro: “Es un gran jugador con un excepcional sentido posicional. Ama el juego, algo raro en jóvenes jugadores.” Además, realizó una sorprendente comparación entre Faustino y Lionel Messi, afirmando que a los 12 años, el argentino supera al futbolista en talento.

El Torneo “Title Tuesday”

Este emocionante torneo online reunió a más de 400 jugadores, y aunque Carlsen se alzó nuevamente con la victoria, Faustino realizó una destacable participación, finalizando en el puesto 40.

La Pasión por el Juego

Durante el torneo, los jugadores ofrecieron comentarios en vivo, permitiendo a la audiencia conectar con ellos de una manera única. Carlsen resaltó la dedicación de Faustino, quien, a pesar de no estar motivado por récords, persigue su desarrollo en el juego.

La Meta de Faustino

Faustino compartió su deseo de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, superando el récord de Abhimanyu Mishra. “Es difícil, pero no imposible”, afirmó con determinación.

Un Futuro Brillante en Ajedrez

A sus 12 años, Faustino está sentado a la mesa con los mejores del mundo. ¿Podrá este joven prodigio convertirse en el sucesor de Carlsen? Este encuentro podría anticipar un cambio generacional en el ajedrez.