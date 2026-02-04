Bastián despierta del coma: Confirmación de su mamá

El conmovedor testimonio de Macarena Collantes, madre del pequeño Bastián Jeréz, revela que su hijo de ocho años ha despertado del coma tras un trágico accidente en los médanos de Pinamar. Con un mensaje lleno de amor, ella celebra este milagro en sus redes sociales.

Macarena Collantes, emocionada, comunicó que su hijo volvió a la vida consciente, identificando a sus familiares y compartiendo momentos de alegría. «Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado», expresó en una publicación, donde también reafirmó lo orgullosa que se siente de él.

Un Proceso de Recuperación Intenso

Bastián fue sometido a su séptima cirugía este lunes, la cual concluyó exitosamente. «La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo», escribió Macarena en su historia de Instagram, elogiando la fortaleza de su pequeño campeón.

Avances Notables

El viernes anterior, la madre ya había compartido importantes novedades sobre la evolución de su hijo. Durante el día, Bastián fue desconectado del respirador, aunque fue necesario conectarlo nuevamente por la noche. «Este parte médico positivo fue como volver a respirar», relató Collantes con indignable emoción.

Detalles del Accidente

El accidente, ocurrido el 12 de enero, fue devastador. Bastián y su padre se encontraban en un UTV que colisionó con una camioneta. Ambas conductoras presentaban niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido, lo que generó un fuerte reclamo por parte de las autoridades locales sobre la seguridad en la conducción de estos vehículos en zonas de médano.

Intervención Oportuna

En un giro positivo, dos médicos que se encontraban de vacaciones en la zona brindaron atención médica inmediata a Bastián, aplicando RCP y primeras asistencias vitales. Tras ser trasladado a Mar del Plata, se le diagnosticaron múltiples fracturas de cráneo y lesiones severas que requirieron atención especializada.

Consecuencias Legales y Sociales

Ante la gravedad del accidente, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores ha prohibido temporalmente el uso de UTVs, cuatriciclos y motos en la zona de La Frontera, apuntando a la necesidad de repensar la legislación sobre el uso de estos vehículos en áreas recreativas. Sin embargo, el intendente de Pinamar ha expresado su intención de apelar esta medida, cuestionando su efectividad.

La historia de Bastián Jeréz es un recordatorio de la importancia de la seguridad vial y la concordia en el uso de vehículos en entornos recreativos.