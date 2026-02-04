Pablo Ferrari: “La jubilación se verá más afectada que la inflación real”

En un diálogo reciente con Canal E, el economista Pablo Ferrari advirtió que la falta de actualización de la canasta del IPC está profundizando la pérdida del salario real y minando la credibilidad del enfoque antiinflacionario del Gobierno argentino.

Desenmascarando la Realidad del IPC

Ferrari explica que la situación actual no se trata de un mensaje a los mercados, sino de un intento por mantener viva la principal bandera política del oficialismo. Según él, los agentes económicos ya cuentan con sus propias estimaciones, lo que pone de manifiesto que el índice oficial ya no refleja con precisión el impacto real de los precios en la economía.

Inflación: Un Problema Persistente

El economista recordó que el discurso sobre la inflación fue central en la campaña presidencial de 2023, donde se puso en duda la viabilidad del peso. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mostrar una desaceleración, Ferrari advierte que esta lógica es frágil. “La inflación continúa en un camino ascendente, a pesar de la recesión», afirma, indicando que el índice actual subestima el costo de vida real.

Datos que no Cuadran: Canasta e Indicadores Sociales

Ferrari mencionó que la nueva canasta de indicadores fue diseñada hace tiempo, y su falta de actualización responde, según él, a intereses políticos. En este contexto, el economista se mostró preocupado por el deterioro de indicadores sociales críticos como la pobreza y los salarios, que permanecen envueltos en una creciente opacidad.

Impacto en Negociaciones Salariales

El efecto de esta situación sobre las negociaciones salariales es notorio. “La reducción del poder adquisitivo es real y se extenderá durante los próximos años electorales”, alertó, enfatizando que los trabajadores han perdido mucho más de lo que el IPC sugiere.

El INDEC y el Futuro de las Jubilaciones

Respecto al nuevo liderazgo del INDEC, Ferrari fue claro: “Es como poner a Messi en la selección, pero sin que juegue”. Mientras no se actualice la canasta, las mediciones seguirán siendo ineficaces. Esto tendrá un efecto devastador sobre las jubilaciones, con millones de personas viendo erosionados sus ingresos.

La Credibilidad en Juego

A pesar de que la decisión de no actualizar el IPC afectará a bonos y letras indexadas, Ferrari sostiene que el objetivo primordial es político. “Es un intento desesperado por mantener la imagen del Gobierno”, concluye. Este entorno podría llevar a un aumento en la relevancia de consultoras privadas y provincias, reintegrando cuestionamientos sobre la credibilidad del IPC.