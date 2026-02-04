Gremialistas en la mira: el Gobierno solicita desafuero y el Garrahan denuncia persecución sindical

La tensión en el Hospital Garrahan se intensifica tras el pedido de despido de diez dirigentes gremiales, en medio de un contexto de reclamos laborales y ajuste en la salud pública.

Un Anuncio Controversial

El conflicto en el Hospital Garrahan dio un giro inesperado este martes, cuando la dirección del establecimiento solicitó el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes. Esta medida está relacionada con un sumario derivado de la ocupación de oficinas administrativas en octubre de 2025, que se realizó para exigir mejoras salariales y laborales.

Reacción de los Trabajadores

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), criticó el accionar de la dirección al considerarlo un intento de “disciplinar a quienes defendemos el hospital”. En su declaración, enfatizó que garantizarán su derecho a la defensa en cada etapa del proceso.

Manuel Adorni: El Vocero del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó el pedido de desafuero públicamente antes de que los trabajadores fueran notificados. En su mensaje en redes sociales, Adorni afirmó que “el que las hace, las paga” y lo hizo bajo la premisa de que los despidos eran consecuencia de lo que calificó de “toma ilegal” de las oficinas de la dirección.

Detalles de las Sanciones

El Consejo de Administración del hospital anunció sanciones para 44 trabajadores. Mientras que la mayoría recibe medidas menores, en 11 casos se recomendó la cesantía, afectando a diez personas con tutela gremial, lo que dificulta la ejecución de despidos sin autorización judicial.

Un Proceso Administrativo en Suspenso

Tanto APyT como la Junta Interna de ATE aclararon que, hasta el momento, no hay despidos firmes debido a que el proceso administrativo sigue abierto. Lezana captó la atención sobre lo irregular de realizar el anuncio públicamente antes de la notificación formal, lo que compromete el derecho a la defensa de los trabajadores.

Contexto de Crisis y Recortes

Los trabajadores del Garrahan denuncian que la gestión del interventor Mariano Pirozzo ha generado una crisis en diversas áreas del hospital. Según los gremios, Pirozzo fue nombrado por su alineamiento con políticas de recorte, careciendo de antecedentes en pediatría.

Desvinculaciones de Personal Clave

Recientemente, se rescindieron 70 contratos de profesionales de la Guardia Médica, muchos con más de diez años de servicio. La APyT aduce que estos cambios implican un grave deterioro de las condiciones laborales.

Acciones en Respuesta

Frente a esta situación, los trabajadores han programado una conferencia de prensa y convocado un Cabildo Abierto para el 4 de febrero, con la intención de articular una respuesta colectiva ante los despidos y el ajuste laboral.

La Importancia del Garrahan

El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico de alta complejidad en Argentina, atendiendo a cientos de miles de pacientes anualmente. La crisis actual no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en jaque el modelo de salud pública del país.