Cierre del Dólar: Cotización del Martes 3 de Febrero

El Dólar MEP y CCL Aumentan Levemente: Análisis del Mercado Cambiario

En el contexto cambiante de la economía argentina, los precios del dólar MEP y CCL han mostrado incrementos moderados, mientras que el dólar tarjeta y el mayorista se estabilizan tras sus recientes subidas.

El Ascenso del Dólar Blue en el Microcentro

El dólar blue ha subido $5, alcanzando un valor de $1.450,00 en el microcentro de Buenos Aires. Este fenómeno refleja la continua volatilidad en el mercado de divisas y la influencia de factores económicos internos.

Fluctuaciones del Dólar Oficial y su Impacto

Por su parte, el dólar oficial ha registrado una caída de $2,82, cerrando la jornada con un precio de $1.467,88. Este descenso puede ser indicativo de ajustes en la oferta y demanda del billete verde en el mercado minorista.

Los Movimientos del Dólar Cripto y Mayorista

El dólar cripto también ha mostrado un descenso del 0,35%, cotizando a $1.493,93. Según Marcelo Trovato, especialista en finanzas, la sesión fue caracterizada por una mayor oferta en el dólar mayorista, que cerró en $1.446, impulsando un volumen de operaciones que alcanzó los u$s380MM.

Análisis del Dólar MEP y CCL

El dólar MEP ha experimentado un incremento de $5,91, situándose en $1.459,19. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) ha ganado $1,78, alcanzando un valor de $1.495,85. Este comportamiento resalta la batalla constante por la liquidez en un entorno económico desafiante.

Perspectivas para el Mercado Cambiario

Los expertos seguirán de cerca estas fluctuaciones, ya que el comportamiento del dólar y su impacto en la economía argentina son fundamentales para comprender las dinámicas del mercado actual. Será crucial observar si estos movimientos se mantienen o si se generan nuevas tendencias en las próximas jornadas.