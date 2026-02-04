Alianza Lima vs. 2 de Mayo: Alineaciones y titulares hoy en la ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima Listo para su Estreno en la Copa Libertadores 2026

Con ansias y un par de cambios obligados, Alianza Lima se prepara para enfrentar a 2 de Mayo en Paraguay. El partido promete ser emocionante, y los «íntimos» buscan un triunfo en su debut continental.

El encuentro está programado para este miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas en el estadio Río Parapití. Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, llega con algunas bajas significativas, lo que modificará su alineación habitual.

Bajas Importantes en el Plantel «Blanquiazul»

El entrenador deberá hacer ajustes tras las lesiones de Luis Advíncula y Luis Ramos, quienes se perderán el partido luego de haber disputado el encuentro anterior en la Liga 1. Esta situación complica el planteamiento del equipo para su debut internacional.

Posible Alineación de Alianza Lima

A pesar de las adversidades, el equipo busca dar lo mejor de sí. La posible alineación contará con:

Guillermo Viscarra en arco; Mateo Antoni, Renzo Garcés, D’Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal en defensa; Fernando Gaibor y Gianfranco Chávez en la mitad del campo; Gaspar Gentile y Eryck Castillo como extremos; Jairo Vélez como mediocampista ofensivo; y Paolo Guerrero como delantero centro.

El Rival: 2 de Mayo en Busca de Redención

Por su parte, 2 de Mayo llega al encuentro tras una dura derrota 5-1 frente a Nacional en la última jornada del Torneo Apertura. El técnico Eduardo Ledesma se encuentra en la necesidad de revertir la situación y demostrar un rendimiento sólido ante el equipo peruano.

Alineación del Club Paraguayo

Se espera que 2 de Mayo presente la siguiente alineación:

Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz.

Horarios del Partido en Diferentes Países

El partido comenzará a las 19:30 horas en Perú y 21:30 horas en Paraguay. En otras regiones, los horarios son: 18:30 en México; 19:30 en Colombia, Ecuador, y Estados Unidos (Miami); 20:30 en Venezuela y Bolivia; y 21:30 en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Dónde Ver el Partido

El encuentro se transmitirá en directo por ESPN, disponible para toda Sudamérica. También se podrá seguir mediante la plataforma de streaming Disney Plus, accesible desde diversos dispositivos.

Para estar al tanto de todo lo sucedido, Infobae Perú ofrecerá una cobertura en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto, acciones destacadas y todos los detalles de este crucial debut en la Copa Libertadores.