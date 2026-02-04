El Riesgo de Aliarse con EE.UU.: La Extrema Derecha Europea se Aleja de Trump

¿Crisis en la derecha nacionalista europea? El distanciamiento de Trump

La relación de los partidos nacionalistas europeos con Donald Trump atraviesa un complicado momento. Desde su regreso a la Casa Blanca, varios líderes de dicha corriente política han empezado a distanciarse del expresidente estadounidense.

Una historia de tensiones crecientes A medida que transcurre el tiempo, las diferencias entre Trump y sus aliados europeos se hacen más evidentes. Una reciente operación militar en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, fue el detonante que comenzó a agitar el agua. Aunque muchos critican el régimen venezolano, figuras como Marine Le Pen de Francia sostienen que la soberanía no puede ser negociada.

El impacto de las decisiones de Trump

Las amenazas de Trump de imponer aranceles sobre países que se opongan a sus ambiciones, como el interés por Groenlandia, aumentaron la tensión en las relaciones. Nigel Farage, líder del partido Reform UK, calificó estas acciones como hostiles y perjudiciales para la política internacional.

Los problemas con la OTAN

Recientemente, Trump minimizó la colaboración de los aliados de la OTAN en Afganistán, lo que provocó un descontento notable. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, recordó que la amistad requiere respeto, subrayando la importancia de mantener un diálogo constructivo.

El inicio de la crisis en Canadá

Las tensiones tienen antecedentes. La elección del primer ministro canadiense Mark Carney, un firme opositor a Trump, encendió alarmas en el ámbito político europeo. Muchos creen que el descontento hacia el liderazgo estadounidense está volviendo a moldear el panorama político en el viejo continente.

Errores de cálculo de Trump

Analistas sugieren que Trump ha subestimado las repercusiones de sus políticas. Las encuestas muestran un deterioro en la percepción pública sobre Estados Unidos en Europa, lo que impulsa a los partidos de extrema derecha a recalibrar sus posturas para no alienar a sus electores.

Divisiones en la extrema derecha europea

A pesar de los cuestionamientos, algunos líderes, como Viktor Orbán y el partido español Vox, prefieren mantener un perfil bajo respecto a las críticas a Trump. Este silencio pone de manifiesto las divisiones internas, y algunos se preguntan si estas tensiones darán lugar a un cisma más amplio en la derecha europea.

Oportunidades para la unidad europea

Las acciones de Trump parecen haber revitalizado alianzas tradicionales, como la franco-alemana, que han comenzado a buscar una mayor independencia estratégica de Estados Unidos, transformando así la dinámica política del continente.

Mirando hacia el futuro