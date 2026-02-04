Ventanas Cerradas y Aire Encendido: Un Riesgo Silencioso

Con las altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se intensifica la preocupación por el monóxido de carbono, un gas letal que puede acumularse silenciosamente en nuestros hogares.

En medio de una ola de calor que promete alcanzar los 37°C, muchos hogares optan por mantener las ventanas cerradas para conservar el aire fresco. Sin embargo, este enfoque puede tener consecuencias peligrosas.

El Peligro Silencioso: Monóxido de Carbono

Los expertos advierten sobre el riesgo asociado al monóxido de carbono (CO), especialmente en verano. Este gas, incoloro e inodoro, puede generar condiciones letales si los artefactos a gas no funcionan correctamente o carecen de una adecuada ventilación. En estos días de calor, la falta de circulación de aire puede llevar a su acumulación sin que los habitantes se den cuenta.

Caso Trágico en Villa Devoto

Un reciente incidente en Villa Devoto, donde un grupo familiar sufrió graves consecuencias por una fuga de gas vinculada a un calefón con ventilación obstruida, pone de relieve la importancia de mantener la ventilación adecuada, incluso cuando se busca preservar el frío en casa.

¿Cómo se Produce el Monóxido de Carbono?

El CO se genera a partir de la combustión incompleta de diversos combustibles como gas, leña y carbón. En espacios mal ventilados, su concentración puede aumentar rápidamente, manifestándose con síntomas que pueden confundirse con el agotamiento o el golpe de calor.

Señales de Advertencia y Recomendaciones

Es vital estar alerta a ciertos signos que indican la posible presencia de monóxido de carbono:

Si se presentan síntomas extraños, es importante abrir puertas y ventanas de inmediato, salir al aire libre y buscar ayuda médica. Para emergencias, el Ministerio de Salud ofrece la línea del Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Mantener la Ventilación es Clave

Durante la ola de calor, a pesar de la tentación de sellar las casas, es crucial no descuidar la ventilación de los artefactos a gas. Se recomienda abrir ventanas opuestas durante 5 a 10 minutos para fomentar una adecuada circulación de aire y evitar bloqueos en las puertas interiores.

Identificar Mal Funcionamiento de los Artefactos

Si observás llamas amarillas, irregularidades en el funcionamiento de los artefactos o manchas de hollín, no lo atribuyas solo al calor. Ventilá el espacio de inmediato, salí al exterior y contactá a un profesional para su revisión.