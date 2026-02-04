Mercado Inmobiliario: Créditos, Precios y Ventas Actuales

La reactivación del mercado inmobiliario argentino está aquí, impulsada por el resurgimiento del crédito hipotecario y un cambio en las prioridades de los compradores.

El sector inmobiliario en Argentina experimenta una reactivación significativa, impulsada por el retorno del crédito hipotecario. Según el corredor inmobiliario Fernando Belvedere, la demanda actual es notable, con un enfoque en la venta de propiedades terminadas.

Belvedere señala que «hoy hay mucha demanda por los créditos hipotecarios», lo que ha llevado a que las unidades ya finalizadas sean las más solicitadas. Las propiedades en construcción, en cambio, enfrentan un reto importante debido al alto costo asociado. «La gente está teniendo dificultades para acceder a los emprendimientos en pozo por los elevados costos de construcción», comenta en Canal E.

Preferencias del Consumidor: Un Giro hacia lo Usado

El perfil del comprador ha cambiado. Según Belvedere, hay una inclinación hacia inmuebles usados o listos para habitar. «El consumidor final está prefiriendo propiedades de segunda mano ya que la diferencia de precio entre una usada y una nueva es amplia», explica. Además, construir una vivienda propia no resulta ser tan económica como se creía. «Cuando las personas comparan el costo del metro cuadrado construido con el valor de uno finalizado, a menudo optan por comprar lo terminado», agrega.

Desafíos en los Costos de Construcción

Un aspecto crucial del mercado actual es el cambio en la lógica de precios. «El costo de un emprendimiento en pozo ha aumentado entre un 20% y un 30% en comparación con una propiedad lista para habitar», asegura Belvedere. Esto se debe a que «el precio del metro cuadrado en construcción está alcanzando niveles récord», incrementando aún más la diferencia entre las propiedades en pozo y las terminadas.

Proyecciones para el Futuro

Mirando hacia 2026, Belvedere se muestra optimista sobre el nivel de actividad en el sector. «El mayor incentivo es el crédito hipotecario», dice. Además, la esperada estabilidad inflacionaria podría favorecer las compras: «Cuando hay un poco de calma en la inflación, la gente empieza a sentirse motivada a comprar nuevamente», destaca.

En cuanto al sistema financiero, Belvedere señala el papel del Banco Nación. «Hoy, esta entidad está ofreciendo las mejores tasas», aunque admite que «no dan abasto, están recibiendo más de 100 solicitudes diarias». A pesar de esto, la preferencia de los compradores por esperar la postulación ante el Banco Nación, en lugar de optar por tasas más altas en la banca privada, es evidente. «Espero que otras entidades públicas se sumen a este esfuerzo», concluye.