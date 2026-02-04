Investigan Coimas, Asociación Ilícita y Lavado de Activos

El ex juez federal Walter Bento ha sido hallado culpable de corrupción y liderar una asociación ilícita en Mendoza. La sentencia, que marca un hito en la lucha contra la corrupción judicial, incluye a otros 18 coacusados.

Este martes, el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza emitió su veredicto contra Bento, a quien se le atribuyó el liderazgo de una banda que aceptaba sobornos a cambio de beneficios procesales, involucrando a contrabandistas y narcotraficantes.

Detalles de la Sentencia

Además de ser condenado por corrupción, el ex magistrado también enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que incluyen implicaciones directas de su familia. Bento, quien ha estado detenido en la cárcel de Cacheuta durante más de dos años, escuchó la decisión con una expresión imperturbable, acompañado por sus hijos.

Sesiones Judiciales y Acusación

El juicio comenzó en julio de 2023, cuando se alegó que Bento era el líder de una organización criminal que movió aproximadamente 1,7 millones de dólares en sobornos. Según la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el ex juez utilizó su experiencia legal para planificar y coordinar maniobras de lavado de dinero, involucrando a un amplio espectro de cómplices, desde abogados hasta policías.

Desenmascarando el Fraude

La defensa de Bento, que argumenta su inocencia, chocó con las pruebas aportadas por fiscales como María Gloria André y Dante Vega. Las evidencias incluyeron testimonios sobre cómo se garantizaban sobreseimientos y libertades a cambio de pagos en efectivo y otros favores. El tribunal subrayó que funcionários estaban al tanto del funcionamiento del esquema y actuaban en su nombre.

Condenas Adicionales

En total, 19 personas fueron condenadas en este caso complejo que involucra a miembros de la familia de Bento y varios profesionales vinculados. Su esposa, Marta Boiza, y su hijo mayor, Nahuel, también fueron hallados culpables, mientras que otros como Luciano Bento desempeñaron roles de «prestanombres».

El Futuro Judicial de Bento

La próxima audiencia decidirá la duración de las penas impuestas. Hasta entonces, Bento seguirá encarcelado, mientras su defensa ha anticipado planes para apelar la sentencia.

¿Quién es Walter Bento?

Durante años, Bento fue un personaje influyente en el sistema judicial de Mendoza, manejando dos juzgados federales y teniendo contacto estrecho con figuras políticas. Sin embargo, su carrera se desplomó tras una serie de escándalos y acusaciones que culminaron en este juicio y la posterior condena, donde se revelaron prácticas irregulares de corrupción y abuso de poder.