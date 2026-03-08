BCRA Acumula U$S 3.000 Millones en 2023: Ya Superó el 30% de su Meta para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha continuado su impresionante racha de adquisiciones en el mercado de divisas, alcanzando 43 días consecutivos de compras para aumentar sus reservas internacionales. Esta estrategia se intensificó el pasado viernes al adquirir 40 millones de dólares, superando los 3.000 millones acumulados en lo que va del año.

Un Año de Compras Exitosas

Desde el inicio de la cuarta etapa de su programa monetario en enero, el BCRA ha logrado acumular 3.003 millones de dólares, lo que representa más del 30% del objetivo de acumulación de divisas para 2026. Durante febrero, las compras alcanzaron 1.555 millones de dólares, reflejando una intervención activa en el mercado oficial.

Estrategia Monetaria en Acción

Para llevar a cabo estas compras, el BCRA ha decidido aumentar la base monetaria a través de la emisión de pesos sin realizar una esterilización inmediata. Esta liquidez adicional se está ajustando mediante colocaciones de deuda que el Tesoro realiza en el mercado local, buscando mantener la estabilidad monetaria y evitar presiones inflacionarias.

Proyecciones Ambiciosas para 2026

Las estimaciones del BCRA apuntan a que las compras netas de divisas en 2026 podrían oscilar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de factores como la demanda de pesos y el flujo de dólares a la economía. Santiago Bausili, presidente del BCRA, manifestó que este ritmo de acumulación se verá influenciado principalmente por estas variables y ya se ha alcanzado más de una cuarta parte del objetivo anual.

Nuevas Normativas para las Compras de Dólares

La autoridad monetaria ha implementado un límite diario de compra que corresponde al 5% del volumen operado en el mercado cambiario. Además, se han establecido acuerdos directos con empresas e instituciones para realizar operaciones fuera del mercado mayorista y mitigar el impacto sobre el tipo de cambio.

Reservas y Condiciones del Mercado Internacional

Hasta el cierre del quinto día hábil de marzo, las reservas internacionales del BCRA se situaban en 46.004 millones de dólares, con un incremento de 179 millones de dólares. Este aumento se vio favorecido por la apreciación del oro, que superó los 5.100 dólares por onza, mejorando el valor de los activos del banco.

Desafíos en el Camino hacia la Estabilidad

A pesar de los avances, la acumulación de reservas enfrenta retos como los recientes pagos de deuda, que incluyeron 1.004 millones de dólares para cumplir con compromisos vinculados a bonos diseñados para regularizar deudas comerciales externas.

El Mercado Cambiario en Alza

Paralelamente, el dólar mayorista ha experimentado un aumento, marcando su segunda semana de crecimiento con un cierre a 1.416 pesos, el valor más alto en un mes. Con un volumen operado de 425,3 millones de dólares, esta tendencia se da en un contexto de volatilidad financiera global y a pesar de que el tipo de cambio oficial aún se encuentra por debajo de los niveles de cierre del año pasado.

Actualmente, el BCRA ha definido el techo de la banda cambiaria en 1.617,50 pesos, permitiendo que el dólar oficial se mantenga 201,50 pesos, o un 14,2%, por debajo de este limite. Este margen le confiere al Banco Central el espacio necesario para manejar la evolución cambiaria dentro del marco vigente.