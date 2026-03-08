Una carta conmovedora de la familia de Nahuel Gallo: Agradecimientos desde la AFA hasta Grabois

La emotiva carta de la familia de Nahuel Gallo: Agradecimientos y reflexiones tras su liberación

La familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino liberado tras 448 días en prisión en Venezuela, expresó su profundo agradecimiento a quienes los apoyaron durante este difícil periodo. En una conmovedora carta, resaltaron el importante gesto de la AFA para facilitar su regreso.

Griselda Heredia, madre de Nahuel, junto a sus hermanos Daiana y Kevin Gallo, compartieron su experiencia a través de una carta en redes sociales, destacando la imposibilidad de describir el sufrimiento vivido durante el encarcelamiento.

Una experiencia desgarradora

En su mensaje titulado «448 días después, también nosotros volvimos a ser libres», la familia reflejó cómo la libertad de Nahuel simboliza también su propia emancipación del sufrimiento que los tensaba. «Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre», señalaron.

Un regreso cargado de emoción

Al recuperar a Nahuel, sus familiares sintieron que se liberaban de un peso emocional abrumador. «Durante todo este tiempo, vivimos con el corazón en pausa», expresaron, resaltando el sufrimiento que implica la incertidumbre.

La solidaridad colectiva

La familia destacó que momentos como este demuestran que «nadie se salva solo». Citando las palabras del Papa Francisco, recordaron la importancia del apoyo y la comunidad en situaciones adversas.

Agradecimientos a figuras clave

En su carta, mencionaron a diversas personalidades políticas que jugaron un papel en la liberación de Nahuel, incluyendo al presidente Javier Milei, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y hasta el ex presidente estadounidense Donald Trump. Este ejercicio de gratitud resalta la interconexión entre la política y las gestas humanitarias.

El papel fundamental de la AFA

El agradecimiento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio «Chiqui» Tapia, fue especialmente destacado. «Valoramos profundamente su colaboración en un momento crítico», subrayaron, enfatizando la relevancia de su intervención en el proceso de liberación.

Reconocimiento a los medios

La familia también extendió su gratitud a la periodista de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, por su incansable cobertura del caso, asegurando que la voz de Nahuel nunca se apagara.

Una lección de unidad nacional

Finalmente, los Gallo reflexionaron sobre el apoyo del pueblo argentino, que, más allá de las diferencias políticas, se unió para lograr que Nahuel regresara a su hogar. «Tenemos un país increíble, lleno de gente solidaria», concluyeron, resaltando el espíritu de unidad que afloró en tiempos difíciles.

El fin de una pesadilla

Nahuel Gallo fue liberado después de enfrentar graves acusaciones de terrorismo por parte del régimen de Nicolás Maduro, coincidiendo con su visita a su esposa venezolana y su hijo. Desde su llegada a Buenos Aires el 1 de marzo, su familia celebra la culminación de esta larga y dolorosa odisea.