BlackRock restringe rescates en fondo de crédito privado por nerviosismo del mercado

Los recientes movimientos en el mercado de fondos de crédito privado han encendido las alarmas, y BlackRock Inc. ha tomado una decisión clave para gestionar la creciente ansiedad de los inversores.

BlackRock Inc. ha impuesto un límite a los retiros de uno de sus principales fondos de crédito privado tras un notable aumento en las solicitudes de rescate. El HPS Corporate Lending Fund, que cuenta con un capital de 26.000 millones de dólares, anunció que los accionistas reclamaron rescates por el 9,3% de sus participaciones. Ante esto, la gestión del fondo decidió restringir los rescates a un 5%. Este movimiento refleja la creciente cautela en una industria valorada en 1,8 billones de dólares.

Las Consecuencias de la Restricción de Retiros

El valor total solicitado por los inversores ascendía aproximadamente a 1.200 millones de dólares, pero solo recibirán alrededor de 620 millones, que es el efectivo disponible en el fondo al cierre del año pasado. Este es el primer caso significativo de límites en los rescates en uno de los principales fondos de crédito privado desde el aumento de inquietud en el sector a finales del año pasado, cuando varios colapsos generan dudas sobre los estándares de préstamos.

Medidas de Liquidez y Estrategia a Futuro

BlackRock aclaró que esta decisión se alinea con su estrategia de gestión de liquidez para su producto minorista, conocido como HLEND. La empresa destacó que es vital para evitar un descalce estructural entre el capital de los inversores y la duración esperada de los préstamos en los que invierte el fondo. Este tipo de decisiones se vuelven cada vez más comunes, ya que otras firmas de inversión también intentan manejar el aumento de solicitudes de rescate.

Impacto en el Mercado y Resultados de BlackRock

A primera hora del viernes, las acciones de BlackRock cayeron más de un 7% en Nueva York, siguiendo la tendencia de descensos en otras empresas de gestión de activos como KKR & Co. y Ares Management Corp., quienes enfrentan su peor inicio de año en una década.

Preparativos para un Futuro Incierto

Los fondos de crédito privado se están preparando para un posible aumento en los rescates a medida que las preocupaciones sobre las prácticas de préstamo continúan creciendo. HPS Investment Partners, adquirido por BlackRock el año pasado, busca aprovechar oportunidades de inversión en medio de esta volatilidad.

Por otro lado, un segundo fondo de crédito privado de BlackRock también informó que sus inversores solicitaron rescatar un 4,5% de sus acciones, manteniendo la estrategia de atender todas las solicitudes. En contraste, otros gestores de activos buscan evitar imponer límites similares, como lo hizo Blackstone, quien atendió récords de rescate en su fondo insignia a principios de esta semana.