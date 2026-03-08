Calles Inundadas: Autos Arrastrados y Rutas Cortadas por Deslizamientos

Las fuertes lluvias que sacudieron Mendoza este sábado han causado estragos en las calles y provocado el corte de rutas por riesgo de alud, forzando a los organizadores de la Fiesta de la Vendimia a postergar el evento.

Inesperada Tormenta en el Corazón de Mendoza

Este sábado, la ciudad fue sorprendida por intensas tormentas que cumplieron con el pronóstico de mal tiempo. El Gran Mendoza amaneció bajo una alerta amarilla, que rápidamente escaló a naranja, obligando a retrasar el acto central de la Fiesta de la Vendimia 2026.

Las Consecuencias del Aguacero

Las lluvias comenzaron alrededor de las 18:00 horas y fueron intensificándose hasta causar serios inconvenientes. Fotografías compartidas en redes sociales mostraron el caos en el teatro donde se celebraría el evento, con goteras y filtraciones que generaron preocupación entre los asistentes.

Impacto en las Comunas de la Región

Las calles de la ciudad, como tramos de la avenida San Martín, se convirtieron en ríos de agua, arrastrando vehículos y generando peligrosos accidentes al chocar contra postes. Godoy Cruz, Las Heras y partes de Uspallata también fueron afectadas por las torrenciales precipitaciones.

Rutas Cortadas y Riesgo de Alud

El viaje a Chile se volvió complicado, ya que un alud de 500 metros bloqueó la ruta nacional 7 en el kilómetro 1108. Este evento impactante mantuvo a las autoridades de Vialidad Nacional alertas, estimando que la situación podría extenderse por al menos seis horas.

Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico informó que Mendoza está bajo alerta naranja debido a la posibilidad de tormentas severas. Se esperan lluvias abundantes, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados de lluvia podrían superar los 90 mm en zonas específicas.

Condiciones Meteorológicas Futuros

Las previsiones indican que las tormentas continuarán durante la madrugada del domingo, afectando principalmente el sur de la provincia. Otras provincias, como Río Negro, Neuquén y San Juan, también están bajo alerta amarilla, aunque la región cordillerana se encuentra fuera de peligro.