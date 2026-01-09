BCRA Anuncia Cancelación del Swap con el Tesoro de EE.UU.

Este 9 de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la finalización de un acuerdo de swap con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que marca un hito significativo en la política económica del país.

Detalles sobre la Cancelación del Swap

El BCRA comunicó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones correspondientes al cuarto trimestre de ese año bajo el acuerdo de estabilización cambiaria. Este acuerdo, que abarca un monto de hasta USD 20.000 millones, fue ingresado el 20 de octubre de 2025, durante un periodo de tensión económica para la administración de Javier Milei.

Un Respaldo Necesario en Tiempos Complicados

En el marco de este acuerdo, se gestionaron unos USD 2.500 millones, parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump para ayudar a la Argentina en un contexto electoral crítico. Este respaldo económico fue fundamental para la administración libertaria durante su etapa inicial.

Agradecimientos desde el Tesoro de EE.UU.

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, destacó en su red social la rápida devolución de los fondos por parte de Argentina, subrayando que la nación sudamericana ha reembolsado completamente su acceso al swap, asegurando además que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) no tiene pesos en su balance.

Beneficios Mutuos para Ambos Países

Bessent comentó que este proceso no solo ayuda a un aliado geopolítico, sino que también genera «millones de ganancias» para EE.UU. Fortalecer a un aliado estratégico y promover un hemisferio americano próspero son parte de los objetivos de la iniciativa «América Primero».

Contexto Político y Negociaciones

Entre críticas y debates en EE.UU. sobre la asistencia financiera a la Argentina, Bessent dejó claro que la decisión de su administración fue crucial para estabilizar el mercado argentino. Esto se logró a la luz de la presión de liquidez que enfrentaba el país en ese momento.

Acuerdo y Mecanismos de Funcionamiento

El esquema del swap incluía intercambios de divisas bajo condiciones específicas y estableció una línea de crédito contingente de USD 20.000 millones. Este acuerdo ha sido uno de los pilares de asistencia técnica y financiera en el último año.

Regularización y Nuevos Comienzos

La finalización de estas operaciones permitió al BCRA regularizar su posición ante el Departamento del Tesoro, cerrando así el ciclo de intervención cambiaria que se activó para mitigar la volatilidad del peso argentino.

Estados Unidos Respaldando el Camino de Javier Milei

El secretario Bessent afirmó que el presidente Javier Milei está cumpliendo con el mandato de los argentinos en pro de la libertad económica y que el país ha recuperado el acceso a los mercados financieros, mostrando cambios prometedores en su política monetaria.