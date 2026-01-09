Ezeiza sin Vuelos: Detalles y Horarios del Cierre por Mantenimiento

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza realizará un cierre temporal para llevar a cabo importantes obras de mantenimiento, lo que impactará en 41 vuelos programados.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Aeropuertos Argentina han informado que ambas pistas del aeropuerto permanecerán cerradas el próximo [insertar fecha] entre las 13:55 y las 17:40 horas. Durante este período, algunos vuelos serán desviados al Aeroparque metropolitano, mientras que otros experimentarán cambios en sus horarios.

Detalles de las Obras de Mantenimiento

Los trabajos se están realizando en coordinación con las aerolíneas y las autoridades aeroportuarias. Luis Pierrini, a cargo de la cartera, destacó que «las tareas preventivas fueron planificadas para asegurar una operación segura y eficiente».

Objetivo de la Intervención

El objetivo principal de estas obras es evitar problemas mayores en el funcionamiento del aeropuerto y asegurar la continuidad del servicio en condiciones óptimas.

Minimizando el Impacto en los Pasajeros

El ente regulador subrayó la importancia de planificar estas actividades junto con las empresas aéreas para reducir al mínimo las molestias a los pasajeros. Se aconseja a los viajeros verificar el estado de sus vuelos y, ante cualquier inquietud, contactar a su aerolínea.